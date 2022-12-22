Регионы завершают 2022 год с близким к рекордному профицитом

В номинальном выражении самые высокие дефициты в 2022 г. зафиксированы у Тюменской, Мурманской и Белгородской областей. Отрицательная разница между доходами и расходами у этих субъектов составила на 17 декабря 39 млрд, 23 млрд и 20 млрд руб. В относительном выражении самые высокие дефициты также зафиксированы у этих трех регионов, хотя и в другом порядке. Отношение между размером дефицита и общей суммой расходов составило: 19% – у Мурманской области, 15% – у Тюменской и 13% – у Белгородской.