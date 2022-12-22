Регионы завершают 2022 год с близким к рекордному профицитом

Регионы завершают 2022 год с близким к рекордному профицитомНо формально количество дефицитных субъектов увеличилось по сравнению с прошлым годом
Почти половина российских регионов – 39 из 85, не считая присоединенных, – завершают 2022 г. с дефицитом бюджета, следует из данных Минфина. «Ведомости» проанализировали данные об исполнении финансовых планов регионов без учета муниципальных образований на основе информации портала «Электронный бюджет» по состоянию на 17 декабря. По итогам 2021 г. дефицитных регионов было меньше – 19.
В номинальном выражении самые высокие дефициты в 2022 г. зафиксированы у Тюменской, Мурманской и Белгородской областей. Отрицательная разница между доходами и расходами у этих субъектов составила на 17 декабря 39 млрд, 23 млрд и 20 млрд руб. В относительном выражении самые высокие дефициты также зафиксированы у этих трех регионов, хотя и в другом порядке. Отношение между размером дефицита и общей суммой расходов составило: 19% – у Мурманской области, 15% – у Тюменской и 13% – у Белгородской.