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Регионы завершают 2022 год с близким к рекордному профицитом

Но формально количество дефицитных субъектов увеличилось по сравнению с прошлым годом
Любовь Романова Дмитрий Гринкевич
Самые высокие показатели – у Санкт-Петербурга, Москвы и Сахалинской области / Ведомости

Почти половина российских регионов – 39 из 85, не считая присоединенных, – завершают 2022 г. с дефицитом бюджета, следует из данных Минфина. «Ведомости» проанализировали данные об исполнении финансовых планов регионов без учета муниципальных образований на основе информации портала «Электронный бюджет» по состоянию на 17 декабря. По итогам 2021 г. дефицитных регионов было меньше – 19.

В номинальном выражении самые высокие дефициты в 2022 г. зафиксированы у Тюменской, Мурманской и Белгородской областей. Отрицательная разница между доходами и расходами у этих субъектов составила на 17 декабря 39 млрд, 23 млрд и 20 млрд руб. В относительном выражении самые высокие дефициты также зафиксированы у этих трех регионов, хотя и в другом порядке. Отношение между размером дефицита и общей суммой расходов составило: 19% – у Мурманской области, 15% – у Тюменской и 13% – у Белгородской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных