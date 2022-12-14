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В Счетной палате ожидают спад ВВП России в 2023 году в районе 1%

Такой прогноз не предполагает новых шоков для экономики
Любовь Романова
Устойчивый восстановительный рост обеспечат производства, ориентированные на внутренний рынок / Андрей Гордеев / Ведомости

Снижение ВВП России в следующем году составит около 1%, сообщил «Ведомостям» аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев, курирующий в том числе оценку макропрогноза Минэка. Этот прогноз, по его словам, не предполагает новых стрессовых ситуаций для экономики. «Думаю, снижение ВВП в следующем году будет примерно, как прогнозирует Минэкономразвития, около 1%. Мы останемся в этих прогнозных цифрах, если у нас не будет каких-то стрессовых ситуаций», – сказал Зайцев. Просчитать их очень сложно, поскольку они могут носить неэкономический характер, добавил аудитор.

По оценке Минэкономразвития, снижение российской экономики в октябре замедлилось до 4,4% в годовом сравнении с 4,5% в сентябре. В III квартале ВВП России сократился в годовом выражении на 4% после 4,1% во II квартале, свидетельствуют предварительные данные Росстата. По итогам I квартала экономика показала рост на 3,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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