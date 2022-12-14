В Счетной палате ожидают спад ВВП России в 2023 году в районе 1%Такой прогноз не предполагает новых шоков для экономики
Снижение ВВП России в следующем году составит около 1%, сообщил «Ведомостям» аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев, курирующий в том числе оценку макропрогноза Минэка. Этот прогноз, по его словам, не предполагает новых стрессовых ситуаций для экономики. «Думаю, снижение ВВП в следующем году будет примерно, как прогнозирует Минэкономразвития, около 1%. Мы останемся в этих прогнозных цифрах, если у нас не будет каких-то стрессовых ситуаций», – сказал Зайцев. Просчитать их очень сложно, поскольку они могут носить неэкономический характер, добавил аудитор.
По оценке Минэкономразвития, снижение российской экономики в октябре замедлилось до 4,4% в годовом сравнении с 4,5% в сентябре. В III квартале ВВП России сократился в годовом выражении на 4% после 4,1% во II квартале, свидетельствуют предварительные данные Росстата. По итогам I квартала экономика показала рост на 3,5%.