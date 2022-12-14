В Счетной палате ожидают спад ВВП России в 2023 году в районе 1%

Снижение ВВП России в следующем году составит около 1%, сообщил «Ведомостям» аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев, курирующий в том числе оценку макропрогноза Минэка. Этот прогноз, по его словам, не предполагает новых стрессовых ситуаций для экономики. «Думаю, снижение ВВП в следующем году будет примерно, как прогнозирует Минэкономразвития, около 1%. Мы останемся в этих прогнозных цифрах, если у нас не будет каких-то стрессовых ситуаций», – сказал Зайцев. Просчитать их очень сложно, поскольку они могут носить неэкономический характер, добавил аудитор.