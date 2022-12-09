Эксперты связали двукратный рост дефицита бюджета с падением доходов

«Поскольку мы сейчас осуществляем большие операции на финансовом рынке и в конце года будет проводиться достаточно значительный объем бюджетных расходов, в том числе частично в счет расходов следующего года, поэтому в этом году мы оцениваем дефицит бюджета около 2% ВВП», – сказал Силуанов журналистам. При этом оценивать влияние на бюджет потолка цен на российскую нефть, введенного с 5 декабря, преждевременно, отметил министр.