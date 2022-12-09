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Эксперты связали двукратный рост дефицита бюджета с падением доходов

Минфин пересмотрел ожидания по отрицательному сальдо с 0,9 до 2% ВВП
Любовь Романова
Министр финансов Антон Силуанов отметил, что оценивать влияние на бюджет потолка цен на российскую нефть пока преждевременно / Евгений Разумный / Ведомости

Минфин существенно скорректировал оценку дефицита бюджета в 2022 г.: теперь он прогнозируется на уровне около 2% ВВП вместо ожидавшихся в сентябре 0,9% ВВП. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Таким образом, дефицит по итогам года может составить около 2,9 трлн руб. вместо 1,3 трлн.

«Поскольку мы сейчас осуществляем большие операции на финансовом рынке и в конце года будет проводиться достаточно значительный объем бюджетных расходов, в том числе частично в счет расходов следующего года, поэтому в этом году мы оцениваем дефицит бюджета около 2% ВВП», – сказал Силуанов журналистам. При этом оценивать влияние на бюджет потолка цен на российскую нефть, введенного с 5 декабря, преждевременно, отметил министр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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