Эксперты связали двукратный рост дефицита бюджета с падением доходов

Эксперты связали двукратный рост дефицита бюджета с падением доходовМинфин пересмотрел ожидания по отрицательному сальдо с 0,9 до 2% ВВП
Минфин существенно скорректировал оценку дефицита бюджета в 2022 г.: теперь он прогнозируется на уровне около 2% ВВП вместо ожидавшихся в сентябре 0,9% ВВП. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Таким образом, дефицит по итогам года может составить около 2,9 трлн руб. вместо 1,3 трлн.
«Поскольку мы сейчас осуществляем большие операции на финансовом рынке и в конце года будет проводиться достаточно значительный объем бюджетных расходов, в том числе частично в счет расходов следующего года, поэтому в этом году мы оцениваем дефицит бюджета около 2% ВВП», – сказал Силуанов журналистам. При этом оценивать влияние на бюджет потолка цен на российскую нефть, введенного с 5 декабря, преждевременно, отметил министр.
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