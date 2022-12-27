Силуанов объяснил механизм пополнения ФНБ

В то же время Силуанов недавно говорил, что Минфин не будет пополнять ФНБ при нефти Urals ниже $70/барр., отметил Васильев. Сейчас она торгуется с дисконтом к Brent порядка $30/барр., то есть около $55/барр. В ближайшие месяцы цена Urals останется ниже $70, прогнозирует эксперт. Улучшение ценовой конъюнктуры на глобальных рынках нефти возможно к концу II квартала следующего года, когда угроза глобальной рецессии отступит, добавил главный аналитик ПСБ Денис Попов: в то же время ожидается постепенное ослабление российской валюты. Комбинация этих и других факторов (геополитических, регуляторных и т. д.) может создать предпосылки к формированию дополнительных нефтегазовых доходов бюджета с середины 2023 г., полагает эксперт.