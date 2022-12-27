Силуанов объяснил механизм пополнения ФНБ

Силуанов объяснил механизм пополнения ФНБЗакупки валюты по бюджетному правилу уже согласованы с ЦБ
Решения о покупках валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) по обновленному бюджетному правилу будут приниматься ежемесячно, исходя из расчетных данных, сообщил министр финансов Антон Силуанов журналистам. По новому механизму годовые базовые нефтегазовые доходы бюджета определены на уровне 8 трлн руб., напомнил он. Все, что выше этой суммы, должно направляться в резервы, напомнил он. По словам близкого к правительству источника, размер закупок будет определяться с учетом сезонности, поэтому он может варьироваться от месяца к месяцу.
«С ЦБ вопрос согласовали. С января следующего года правило будет работать. Механизм уточнился: 8 триллионов [за год]. Все, что сверху – туда [в ФНБ], все, что ниже — оттуда [из ФНБ]. Сделаем оценку из месячных показателей и, соответственно, будем принимать решение о пополнении или непополнении [изъятии из] Фонда национального благосостояния», – пояснил Силуанов.
Закупки валюты для ФНБ, по его словам, будут производиться в юанях. «Юань из валют дружественных стран в наибольшей степени обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью на нашем внутреннем валютном рынке. Поэтому и пополнение ФНБ будет осуществляться именно в этой валюте», – уточнил Силуанов. Альтернатив юаню, по его словам, среди других валют на сегодняшний день нет.
По старому бюджетному правилу Минфин на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 г. планка отсечения, выше которой доходы считались дополнительными, находилась на уровне $44,2/барр.) покупал для ФНБ иностранную валюту и золото. Операции в интересах министерства проводил Банк России. В начале марта Минфин сообщил о приостановке действия правила на этот год после того, как западные страны в рамках санкций заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, включая часть средств ФНБ.
Раньше Минфин каждый месяц давал по ФНБ поручение закупить или продать тот или иной объем средств, напомнил Силуанов. «Точно так же мы планируем и сейчас действовать», – указал он. Сейчас нет цены отсечения, как было раньше, но «расчетно рассчитать 8 трлн помесячно на год можно», добавил министр.
Объем ФНБ на 1 декабря составлял 11,4 трлн руб. ($186,5 млрд), или 8,5% ВВП, при этом ликвидная часть (средства на банковских счетах в ЦБ) достигла 7,6 трлн руб. ($124 млрд), или 5,7% ВВП, следует из данных министерства. По прогнозам Минфина, в следующем году дополнительные нефтегазовые доходы ожидаются в объеме 939 млрд руб., в 2024 г. – 656 млрд, в 2025 г. – 489 млрд. В 2023–2024 гг. средства ФНБ также планируется использовать для покрытия дефицита федерального бюджета в объемах 2,9 трлн и 1,3 трлн руб. соответственно.
Когда начнутся покупки
Минфин в качестве одного из возможных вариантов может использовать следующую схему: равномерно поделить плановый объем нефтегазовых доходов 8 трлн руб. на 12 месяцев и затем каждый месяц сравнивать их с фактически полученными, предположил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Если за январь Минфин получит нефтегазовых доходов больше 667 млрд руб., то уже в феврале ведомство может покупать валюту в резервы в объеме сверхдоходов, отметил он. В качестве альтернативного варианта Минфин может делать прогноз на месяц, например, исходя из текущих цен на Urals, курса рубля и объемов экспорта, и в соответствии с ним заранее покупать или не покупать валюту в резервы, допустил эксперт.
Если бюджетное правило, предусматривающее покупку валюты, начнет действовать с января, то о параметрах ежедневного и ежемесячного объема покупки мы узнаем, вероятно, в первой декаде февраля, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Расчет объема покупок валюты на ближайший месяц может производиться исходя из расчетной суммы нефтегазовых допдоходов, превышающей в среднем 667 млрд руб. в месяц, полагает он: при этом, вероятно, будет делаться поправка на прогноз, то есть на ожидаемый объем допдоходов бюджета от продажи нефти и газа в зависимости от рыночной динамики и экспортных возможностей.
В то же время Силуанов недавно говорил, что Минфин не будет пополнять ФНБ при нефти Urals ниже $70/барр., отметил Васильев. Сейчас она торгуется с дисконтом к Brent порядка $30/барр., то есть около $55/барр. В ближайшие месяцы цена Urals останется ниже $70, прогнозирует эксперт. Улучшение ценовой конъюнктуры на глобальных рынках нефти возможно к концу II квартала следующего года, когда угроза глобальной рецессии отступит, добавил главный аналитик ПСБ Денис Попов: в то же время ожидается постепенное ослабление российской валюты. Комбинация этих и других факторов (геополитических, регуляторных и т. д.) может создать предпосылки к формированию дополнительных нефтегазовых доходов бюджета с середины 2023 г., полагает эксперт.
Альтернативные валюты
При 900 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов в 2023 г. ЦБ должен выкупать юани на сумму 75 млрд руб. в месяц, что сопоставимо с ежемесячными объемами до момента приостановки покупок валюты в рамках бюджетного правила, заметил Миронюк. Реальные альтернативы юаню в качестве валют для пополнения ФНБ возникнут лишь при появлении соответствующего объема ликвидности на российском валютном рынке, указал он. Сейчас 75 млрд руб. – это чрезмерная сумма исходя из текущего оборота по любой другой «дружественной» валюте на Мосбирже, добавил эксперт.
Альтернативой юаню для накопления резервов может быть только валюта «дружественной» страны, с относительно стабильной стоимостью, отметил Попов. Причем объемы операций с ней на российском валютном рынке должны быть достаточно существенные, чтобы покупки валюты Минфином не оказывали определяющего влияния на процесс курсообразования, продолжил он. На текущий момент такие ликвидные валютные инструменты отсутствуют, констатировал эксперт. По его мнению, в перспективе 2–3 лет по мере развития расчетов в национальных валютах появится возможность для пополнения резервов в индийских рупиях или валютах стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии.
Если Минфину в ближайший год понадобится альтернатива юаням для пополнения ФНБ, то это может быть рубль, добавил Васильев: какой–то другой ликвидной валюты пока не просматривается. Исходя из объема товарооборота и перспективы развития отношений в ближайшие годы такими валютами могли бы стать индийская рупия и турецкая лира, считает он. Однако для первой необходимо существенное развитие двусторонней торговли, а лире, которая в этом году потеряла 40% к доллару, не хватает стабильности курса, чтобы находиться в валютных резервах, резюмировал эксперт. Альтернативы могут появиться лишь на горизонте нескольких лет при кратном росте товарооборота и подписании межгосударственных соглашений о развитии финансовых рынков с такими странами, как Индия, Гонконг, ОАЭ, считает Миронюк.