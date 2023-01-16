Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

Россия и Иран начали проработку общего стейблкойна на золоте

Но его использование будет возможно после того, как власти отрегулируют оборот криптовалют
Михаил Кузнецов
Возможность использования цифровой валюты вместо доллара, рубля и иранского риала при товарообороте между Россией и Ираном выглядит максимально целесообразно / Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

В центробанке Ирана рассматривают возможность совместно с Россией создать некий токен Персидского региона, который может приниматься в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала. Об этом рассказал «Ведомостям» исполнительный директор Российской ассоциации крип тоиндустрии и блокчейна Александр Бражников. Член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев подтвердил факт переговоров, но уточнил, что на государственном уровне данный вопрос будет активно обсуждаться только после того, как в России полностью отрегулируют криптовалюты.

Предполагается, что токен будет обеспечен золотом, т. е. по своему типу будет стейблкойном, рассказал Бражников. Стейблкойн – это криптовалюта, стоимость которой привязана к так называемому фиату («классические» деньги, эмитируемые государствами) или драгметаллам. Крупнейший «золотой» токен на данный момент, PAX Gold, занимает 73-е место по капитализации, $512 млн, по данным CoinMarketCap. Стейблкойны, как правило, используются не для инвестиционной стратегии с целью заработка на росте актива, а для цифровых расчетов. Золото инвесторы обычно воспринимают как защитный актив, т. е. для сохранения своих средств, а не для их преумножения.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных