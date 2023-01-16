Россия и Иран начали проработку общего стейблкойна на золоте

Россия и Иран начали проработку общего стейблкойна на золотеНо его использование будет возможно после того, как власти отрегулируют оборот криптовалют
В центробанке Ирана рассматривают возможность совместно с Россией создать некий токен Персидского региона, который может приниматься в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала. Об этом рассказал «Ведомостям» исполнительный директор Российской ассоциации крип тоиндустрии и блокчейна Александр Бражников. Член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев подтвердил факт переговоров, но уточнил, что на государственном уровне данный вопрос будет активно обсуждаться только после того, как в России полностью отрегулируют криптовалюты.
Предполагается, что токен будет обеспечен золотом, т. е. по своему типу будет стейблкойном, рассказал Бражников. Стейблкойн – это криптовалюта, стоимость которой привязана к так называемому фиату («классические» деньги, эмитируемые государствами) или драгметаллам. Крупнейший «золотой» токен на данный момент, PAX Gold, занимает 73-е место по капитализации, $512 млн, по данным CoinMarketCap. Стейблкойны, как правило, используются не для инвестиционной стратегии с целью заработка на росте актива, а для цифровых расчетов. Золото инвесторы обычно воспринимают как защитный актив, т. е. для сохранения своих средств, а не для их преумножения.