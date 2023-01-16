Россия и Иран начали проработку общего стейблкойна на золоте

Предполагается, что токен будет обеспечен золотом, т. е. по своему типу будет стейблкойном, рассказал Бражников. Стейблкойн – это криптовалюта, стоимость которой привязана к так называемому фиату («классические» деньги, эмитируемые государствами) или драгметаллам. Крупнейший «золотой» токен на данный момент, PAX Gold, занимает 73-е место по капитализации, $512 млн, по данным CoinMarketCap. Стейблкойны, как правило, используются не для инвестиционной стратегии с целью заработка на росте актива, а для цифровых расчетов. Золото инвесторы обычно воспринимают как защитный актив, т. е. для сохранения своих средств, а не для их преумножения.