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В ФТС назвали основных торговых партнеров России по итогам 2022 года

Турция стала второй после Китая, Индия не вошла в пятерку
Любовь Романова
Изменение в структуре основных торговых партнеров России вызвано в первую очередь геополитическими факторами – санкциями и контрсанкциями, а также изменениями цен на сырьевые товары / Евгений Разумный / Ведомости

Основными торговыми партнерами России по итогам 2022 г. стали Китай, Турция и Нидерланды, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), предоставленных в ответ на запрос «Ведомостей». В первую пятерку стран по объемам торговли также вошли Германия и Белоруссия. Индия, которая стала одним из основных потребителей российских энергоресурсов, в число главных партнеров не вошла.

По данным таможенной службы, в 2022 г. товарооборот России с Китаем по сравнению с предыдущим годом вырос на 28%, с Турцией – на 84%, с Белоруссией – на 10%. При этом с Германией он сократился на 23%, с Нидерландами – на 0,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных