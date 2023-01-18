В ФТС назвали основных торговых партнеров России по итогам 2022 года

В ФТС назвали основных торговых партнеров России по итогам 2022 годаТурция стала второй после Китая, Индия не вошла в пятерку
Основными торговыми партнерами России по итогам 2022 г. стали Китай, Турция и Нидерланды, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), предоставленных в ответ на запрос «Ведомостей». В первую пятерку стран по объемам торговли также вошли Германия и Белоруссия. Индия, которая стала одним из основных потребителей российских энергоресурсов, в число главных партнеров не вошла.
По данным таможенной службы, в 2022 г. товарооборот России с Китаем по сравнению с предыдущим годом вырос на 28%, с Турцией – на 84%, с Белоруссией – на 10%. При этом с Германией он сократился на 23%, с Нидерландами – на 0,1%.
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