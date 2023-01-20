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Цену Urals могут привязать к сортам Brent или Dubai для начисления налогов

В правительстве обсуждают варианты расчета стоимости нефти, поскольку действующая система неактуальна
Дмитрий Гринкевич Василий Милькин
Reuters

Власти начали интенсивно обсуждать изменение принципов расчета цены нефти для целей налогообложения на фоне резкого спада стоимости сорта Urals в последние месяцы. Об этом «Ведомостям» рассказали два близких к правительству источника, информацию подтвердил собеседник, близкий к одной из нефтяных компаний. 11 января на совещании президента с членами правительства обсуждался в том числе вопрос роста дисконта Urals. Владимир Путин попросил вице-премьера Александра Новака проанализировать эту проблему, чтобы это «не создавало никаких проблем с бюджетом», напомнил один из собеседников.

Котировки рассчитывает ценовое агентство Argus, данные агрегирует и публикует Минэкономразвития, Минфин, исходя из них, определяет величину налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на дополнительный доход и экспортных пошлин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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