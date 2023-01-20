Цену Urals могут привязать к сортам Brent или Dubai для начисления налогов

Власти начали интенсивно обсуждать изменение принципов расчета цены нефти для целей налогообложения на фоне резкого спада стоимости сорта Urals в последние месяцы. Об этом «Ведомостям» рассказали два близких к правительству источника, информацию подтвердил собеседник, близкий к одной из нефтяных компаний. 11 января на совещании президента с членами правительства обсуждался в том числе вопрос роста дисконта Urals. Владимир Путин попросил вице-премьера Александра Новака проанализировать эту проблему, чтобы это «не создавало никаких проблем с бюджетом», напомнил один из собеседников.