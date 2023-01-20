Цену Urals могут привязать к сортам Brent или Dubai для начисления налогов

Цену Urals могут привязать к сортам Brent или Dubai для начисления налоговВ правительстве обсуждают варианты расчета стоимости нефти, поскольку действующая система неактуальна
Власти начали интенсивно обсуждать изменение принципов расчета цены нефти для целей налогообложения на фоне резкого спада стоимости сорта Urals в последние месяцы. Об этом «Ведомостям» рассказали два близких к правительству источника, информацию подтвердил собеседник, близкий к одной из нефтяных компаний. 11 января на совещании президента с членами правительства обсуждался в том числе вопрос роста дисконта Urals. Владимир Путин попросил вице-премьера Александра Новака проанализировать эту проблему, чтобы это «не создавало никаких проблем с бюджетом», напомнил один из собеседников.
Котировки рассчитывает ценовое агентство Argus, данные агрегирует и публикует Минэкономразвития, Минфин, исходя из них, определяет величину налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на дополнительный доход и экспортных пошлин.