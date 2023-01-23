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Индексация МРОТ не защитила малообеспеченных европейцев от инфляции

Реальные доходы получателей минимальных зарплат упали более чем на 3%
Антон Козлов
Сильнее всего реальные доходы получателей минимальной зарплаты упали в Эстонии (на 15%), Нидерландах (на 11%) и Чехии (на 10%) / Евгений Разумный / Ведомости

Регулярная индексация минимальных заработных плат (minimum wages, российский аналог – МРОТ) странами еврозоны не смогла защитить наименее обеспеченные слои населения от роста цен. К такому выводу пришли эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в докладе «Минимальные зарплаты в период растущей инфляции».

Реальные доходы получателей МРОТ в 18 странах еврозоны, применяющих в своей социальной политике такой инструмент, с января 2021 г. по сентябрь 2022-го упали на 3,3% (средневзвешенный с учетом населения показатель), подсчитали «Ведомости» на основе данных ОЭСР. Эксперты организации за точку отсчета взяли январь 2021 г., поскольку примерно с этого момента повсеместно начала бурно расти инфляция. Номинальный уровень минимальной зарплаты за этот же период был проиндексирован в среднем более чем на 10%.

«Инфляция достигла невиданного на протяжении последних десятилетий уровня в большинстве стран ОЭСР, что непропорционально сильно ударило по наиболее уязвимым, малообеспеченным домохозяйствам», – сообщается в докладе организации. Хотя высокая степень неопределенности и значительное замедление экономического роста могут обусловливать осторожный подход стран к дальнейшей индексации МРОТ, у некоторых членов ОЭСР есть резервы, позволяющие продолжать следовать этой политике и хотя бы частично защитить наиболее уязвимых работников от роста цен, настаивают эксперты организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных