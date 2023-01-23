Индексация МРОТ не защитила малообеспеченных европейцев от инфляции

Индексация МРОТ не защитила малообеспеченных европейцев от инфляцииРеальные доходы получателей минимальных зарплат упали более чем на 3%
Регулярная индексация минимальных заработных плат (minimum wages, российский аналог – МРОТ) странами еврозоны не смогла защитить наименее обеспеченные слои населения от роста цен. К такому выводу пришли эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в докладе «Минимальные зарплаты в период растущей инфляции».
Реальные доходы получателей МРОТ в 18 странах еврозоны, применяющих в своей социальной политике такой инструмент, с января 2021 г. по сентябрь 2022-го упали на 3,3% (средневзвешенный с учетом населения показатель), подсчитали «Ведомости» на основе данных ОЭСР. Эксперты организации за точку отсчета взяли январь 2021 г., поскольку примерно с этого момента повсеместно начала бурно расти инфляция. Номинальный уровень минимальной зарплаты за этот же период был проиндексирован в среднем более чем на 10%.
«Инфляция достигла невиданного на протяжении последних десятилетий уровня в большинстве стран ОЭСР, что непропорционально сильно ударило по наиболее уязвимым, малообеспеченным домохозяйствам», – сообщается в докладе организации. Хотя высокая степень неопределенности и значительное замедление экономического роста могут обусловливать осторожный подход стран к дальнейшей индексации МРОТ, у некоторых членов ОЭСР есть резервы, позволяющие продолжать следовать этой политике и хотя бы частично защитить наиболее уязвимых работников от роста цен, настаивают эксперты организации.