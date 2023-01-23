Индексация МРОТ не защитила малообеспеченных европейцев от инфляции

Реальные доходы получателей МРОТ в 18 странах еврозоны, применяющих в своей социальной политике такой инструмент, с января 2021 г. по сентябрь 2022-го упали на 3,3% (средневзвешенный с учетом населения показатель), подсчитали «Ведомости» на основе данных ОЭСР. Эксперты организации за точку отсчета взяли январь 2021 г., поскольку примерно с этого момента повсеместно начала бурно расти инфляция. Номинальный уровень минимальной зарплаты за этот же период был проиндексирован в среднем более чем на 10%.