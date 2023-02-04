Как рубль отреагирует на трехкратный рост валютных интервенций

Как рубль отреагирует на трехкратный рост валютных интервенцийКурс ждет высокая волатильность
В феврале курс рубля на фоне резкого увеличения продаж юаней по бюджетному правилу будет находиться в довольно широком диапазоне: от 65 до 76 руб. за доллар, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Минфин анонсировал, что с 7 февраля по 6 марта ЦБ в рамках бюджетного правила продаст китайскую валюту на 160,2 млрд руб. Ежедневный объем продаж юаня составит 8,9 млрд руб. Это почти в три раза больше чем в январе: в первом месяце ведомство продало юаней на 54,5 млрд руб. (по 3,7 млрд руб. в день).
Вообще без продажи юаней из ФНБ, а рынок не ожидал, что власти вернутся к интервенциям с самого начала года, эффект от недополучения экономикой привычных «нефтедолларов» мог бы в феврале ослабить курс на несколько рублей к доллару и евро, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.
Новый озвученный Минфином объем реализации иностранной валюты будет более существенно влиять на рынок, полагает главный экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец: он даст примерно 3-4% поддержки рублю. Торги долларом на Мосбирже 4 февраля завершились на отметке 70,6 руб. – практически без изменений к предыдущему дню.
Российская валюта после периода особо острой волатильности декабря 2022 г. выработала новый диапазон, отметил Миронюк. Но его может еще больше расширить возросшая неопределенность в геополитике и нефтегазовых доходах экономики и бюджета. В феврале и марте на валютной рынок будет влиять сокращение доходов от экспорта нефтепродуктов, соглашается главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Февраль исторически является самым благоприятным месяцем года для рубля, в том числе благодаря сезонно крепкому текущему счету платежного баланса России, напоминает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Но в этом году тенденция может повториться, добавляет он.
Донец считает, что в среднем в феврале курс доллара закрепится в районе 70 руб./$. Васильев соглашается: с учетом нового бюджетного правила в базовом сценарии Совкомбанка на 2023 г. российская валюта в среднем будет на пару рублей крепче к доллару, чем сейчас. По оценкам Васильева, курс в феврале не выйдет из диапазона 65-76 руб./$. Аналогичный разброс ожидает и управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.
Рубль укрепится по отношению к доллару на 4 руб., отмечает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин, но маловероятно, что рыночный курс опустится ниже 70 руб./$. Курс, как ожидали многие аналитики, достигнет 80 руб./$ к лету, но из-за снижения экспорта с декабря это может случиться быстрее. Например, уже к марту, полагает Орлова.
Отчасти именно падение цен на поставляемые углеводороды с одновременным сокращением физических объемов нефтегазового экспорта резко ослабило рубль под конец декабря, отмечал Банк России. Снижение продаж валютной выручки у нефтегазового сектора в декабре 2022 г. привело к тому, что среднедневные чистые продажи валюты 29 крупнейших российских экспортеров составили $15 млрд. Это минимальное значение за весь прошедший год.
По прогнозу Минфина, в феврале бюджет недополучит 108 млрд руб. нефтегазовых доходов. По итогам января отклонение фактически полученных доходов от ожидаемых составило 52,1 млрд руб. из-за снижения поступлений экспортной пошлины на газ, говорится в сообщении Минфина. В январе, по данным ведомства, нефтегазовые доходы бюджета составили 425,5 млрд руб. при базовом месячном объеме в 585,1 млрд руб. Для сравнения: в декабре 2022 г. нефтегазовые доходы были в 2,2 раза выше – 931,5 млрд руб. (большая часть из них пришлась на последний транш от увеличенного НДПИ для «Газпрома»), а в январе – 794,5 млрд руб.
Сложная история
Эксперты отмечают некоторые особенности в продаже китайской валюты. Влияние продаж иностранной валюты на курс рубля к юаню Донец называет «немного сложной историей». Китайская валюта зависит не только от нашего рынка, но и от собственного, объясняет эксперт, а также от доллара, восстановления импорта в Китай, постепенной отмены коронавирусных ограничений и много другого. К тому же продажа Минфином юаней скорее всего идет как конвертация через кросс-курс, добавляет Орлова. Возможности ведомства по продаже валюты такими темпами будут исчерпаны к лету 2024 г., предупреждает Прокудин.
Как раньше работало бюджетное правило
Валютные интервенции по бюджетному правилу не проводились с января 2021 г. Согласно действующей на тот момент модели правила, ЦБ начинал интервенции по поручению Минфина после падения стоимости нефти ниже цены отсечения (в 2020 г. составляла $42,4). Нормативная корзина для проведения интервенций состояла на 39,7% из евро, на 30,4% – из юаней, на 5% – из фунта стерлингов, на 4,7% – из иены и на 20,2% – из золота. В такой пропорции наполнялся Фонд национального благосостояния (ФНБ). Ранее в ее состав входили доллары. Средства в евро, фунтах и иенах на счетах в ЦБ заблокированы из-за санкций в конце февраля. Бюджетное правило с того момента было приостановлено.
Влияние запущенного бюджетного правила на курс было до сих пор незначительным, говорит Сусин. Для рынка масштабы продаж в первом месяце считаются небольшими. До приостановки механизма в марте прошлого года ЦБ ежедневно покупал иностранную валюту в гораздо большем объеме, говорит Миронюк. В июне 2021 г., когда цена нефти Brent была в диапазоне $70-80 за баррель, объем операций в рамках бюджетного правила составлял 221 млрд руб. – в 4 раза больше, чем в январе 2023 г. А в декабре 2021 г. – в 10 раз больше, 586 млрд руб., напомнил эксперт.
Январские размеры интервенций оказывали влияние на курс в пределах 1,5 руб., оценивает Сусин, но при текущей высокой волатильности это почти не ощутимо. Месячная волатильность в паре доллар/рубль в январе составила 5,37 руб, максимальная дневная – почти 3 руб.
Перезапущенное бюджетное правило достигло своих основных целей, считает Васильев: Минфин компенсировал выпадающие нефтегазовые доходы бюджета, а рубль стал чуть более стабильным. Ежедневные объемы валютных интервенций в январе были небольшими, но сам факт их проведения повлиял на ожидания участников рынка, поясняет он. Кроме этого, интервенции, как и раньше, будут иметь накопительный эффект.