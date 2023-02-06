Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 7,5%На этой отметке она держится с сентября 2022 года
Совет директоров Банка России на заседании 10 февраля примет решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, полагают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Только один из 15 экспертов допускает ее небольшое повышение, но считает этот вариант менее вероятным.
Последний раз ЦБ менял ставку в сентябре 2022 г., понизив ее с 8 до 7,5%. В релизе по итогам последнего в прошлом году заседания регулятор указывал, что будет принимать дальнейшие решения по ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
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