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Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 7,5%

На этой отметке она держится с сентября 2022 года
Любовь Романова
Согласно прогнозу Банка России (на фото его глава Эльвира Набиуллина), в 2023 г. инфляция замедлится до 5–7%, в 2024 г. – вернется к цели в 4% / Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров Банка России на заседании 10 февраля примет решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, полагают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Только один из 15 экспертов допускает ее небольшое повышение, но считает этот вариант менее вероятным.

Последний раз ЦБ менял ставку в сентябре 2022 г., понизив ее с 8 до 7,5%. В релизе по итогам последнего в прошлом году заседания регулятор указывал, что будет принимать дальнейшие решения по ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных