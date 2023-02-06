Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 7,5%

Последний раз ЦБ менял ставку в сентябре 2022 г., понизив ее с 8 до 7,5%. В релизе по итогам последнего в прошлом году заседания регулятор указывал, что будет принимать дальнейшие решения по ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.