Реальные доходы населения сократились за прошлый год на 1%

Реальные располагаемые доходы населения (за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию) сократились в 2022 г. на 1% по сравнению с 2021 г., следует из данных Росстата. В IV квартале 2022 г. они выросли на 0,9% после снижения в течение трех кварталов подряд (на 3,1% – в июле - сентябре, на 0,9% – в апреле - июне и 1,6% – в январе - марте).