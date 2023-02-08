Реальные доходы населения сократились за прошлый год на 1%Это меньше, чем предполагал прогноз Минэка
Реальные располагаемые доходы населения (за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию) сократились в 2022 г. на 1% по сравнению с 2021 г., следует из данных Росстата. В IV квартале 2022 г. они выросли на 0,9% после снижения в течение трех кварталов подряд (на 3,1% – в июле - сентябре, на 0,9% – в апреле - июне и 1,6% – в январе - марте).
Базовый прогноз Минэкономразвития предполагал снижение реальных располагаемых доходов населения на 2,2% в 2022 г., консервативный – на 2,8%. Согласно документу, в 2023 г. реальные доходы вырастут на 1,6%, в 2024-м – на 2,8%, в 2025 г. – на 2,5%.
По данным Росстата, в структуре денежных доходов населения в прошлом году возросли доли доходов от предпринимательской деятельности (с 5,5 в 2021 г. до 6,2% в 2022 г.), социальных выплат (с 20,6 до 20,7%), при этом снизились от собственности (с 5,7 до 5%) и оплаты труда (с 57,3 до 57,2%). Доля прочих денежных поступлений осталась прежней – 10,9%.
По последним данным Росстата, реальные зарплаты (за вычетом инфляции) за январь - ноябрь 2022 г. упали на 1,1%. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в ноябре 2022 г. составила 63 060 руб., она по сравнению c аналогичным периодом предыдущего года выросла на 12,3%. Инфляция по итогам 2022 г. составила 11,94%.
Несмотря на то что реальные денежные доходы населения в 2022 г. снизились на 1,4% год к году из-за высокой инфляции в марте – апреле, в конце года рост доходов возобновился: в IV квартале 2022 г. +0,4% год к году, говорится в комментарии Минэкономразвития «О текущей ситуации». Аналогичная ситуация и по показателю реальных располагаемых доходов, говорится в документе.
Росту располагаемых доходов помогли социальные пособия и выплаты, считает автор Telegram-канала «Холодный расчет» Александр Исаков. Это косвенно видно по тому, что самый сильный рост доходов пришелся на группу наименее обеспеченных граждан (их доходы выросли почти на 30% в III квартале 2022 г.), добавляет эксперт.
Падение реальных доходов населения было не таким глубоким в том числе из-за роста предпринимательских поступлений – это связано с льготным режимом налогообложения для малого и среднего бизнеса, добавляет Исаков.
Кроме того, инфляция оказалась ниже ожиданий – главным образом за счет укрепления курса и снижения импортных цен на потребительские товары в прошлом году, говорит экономист.