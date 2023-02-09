На Западе все чаще говорят о налогах на сверхбогатых

На Западе все чаще говорят о налогах на сверхбогатыхНо едва ли они спасут от бедности и неравенства
Волна забастовок продолжает охватывать Великобританию, угрожая поставить страну в тупик: бастуют работники транспорта, здравоохранения и госслужащие, сообщает The Guardian в подписи к своему календарю стачек в государственных учреждениях на февраль – март. Почти все дни до конца этого месяца в нем отмечены уже анонсированными забастовками, чаще по 2–3 (иногда до пяти) в один день. Работники требуют от государства более справедливых зарплат и условий труда.
Динамика европейских протестов с экономическими требованиями отражает нарастание проблем. Акции против роста цен и падения уровня жизни в странах Запада в 2022 г. собрали в 3 раза больше участников по сравнению с предыдущим годом. И в январе 2023 г. тенденция к расширению протестов сохраняется. 2023-й Европа начала особенно активно. К 1 февраля число демонстрантов уже достигло 4,1 млн человек, что в 12 раз больше, чем за январь прошлого года, и превышает число протестующих за всю первую половину 2022 г., подсчитали «Ведомости» по данным ACLED (крупнейшая открытая база публичных акций и конфликтов).