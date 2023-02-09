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На Западе все чаще говорят о налогах на сверхбогатых

Но едва ли они спасут от бедности и неравенства
Антон Козлов
OLI SCARFF / AFP

Волна забастовок продолжает охватывать Великобританию, угрожая поставить страну в тупик: бастуют работники транспорта, здравоохранения и госслужащие, сообщает The Guardian в подписи к своему календарю стачек в государственных учреждениях на февраль – март. Почти все дни до конца этого месяца в нем отмечены уже анонсированными забастовками, чаще по 2–3 (иногда до пяти) в один день. Работники требуют от государства более справедливых зарплат и условий труда.

Динамика европейских протестов с экономическими требованиями отражает нарастание проблем. Акции против роста цен и падения уровня жизни в странах Запада в 2022 г. собрали в 3 раза больше участников по сравнению с предыдущим годом. И в январе 2023 г. тенденция к расширению протестов сохраняется. 2023-й Европа начала особенно активно. К 1 февраля число демонстрантов уже достигло 4,1 млн человек, что в 12 раз больше, чем за январь прошлого года, и превышает число протестующих за всю первую половину 2022 г., подсчитали «Ведомости» по данным ACLED (крупнейшая открытая база публичных акций и конфликтов).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных