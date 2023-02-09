На Западе все чаще говорят о налогах на сверхбогатых

Динамика европейских протестов с экономическими требованиями отражает нарастание проблем. Акции против роста цен и падения уровня жизни в странах Запада в 2022 г. собрали в 3 раза больше участников по сравнению с предыдущим годом. И в январе 2023 г. тенденция к расширению протестов сохраняется. 2023-й Европа начала особенно активно. К 1 февраля число демонстрантов уже достигло 4,1 млн человек, что в 12 раз больше, чем за январь прошлого года, и превышает число протестующих за всю первую половину 2022 г., подсчитали «Ведомости» по данным ACLED (крупнейшая открытая база публичных акций и конфликтов).