Как кредиты и депозиты отреагируют на решение ЦБ по ставке

Как кредиты и депозиты отреагируют на решение ЦБ по ставкеВ банках ожидают роста спроса на длинные деньги
Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, но дал понять, что вероятность ее увеличения в течение года довольно высока. Несмотря на сравнительно жесткую риторику, в банках положительно восприняли решение регулятора. Стабильность ключевой позволяет формировать линейку более долгосрочных продуктов.
Что будет со ставками
Повышение доходностей на рынке ОФЗ в пределах 50 б. п. может привести к росту ставок по ипотеке, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
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