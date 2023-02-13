Как кредиты и депозиты отреагируют на решение ЦБ по ставке

Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, но дал понять, что вероятность ее увеличения в течение года довольно высока. Несмотря на сравнительно жесткую риторику, в банках положительно восприняли решение регулятора. Стабильность ключевой позволяет формировать линейку более долгосрочных продуктов.