Эксперты не увидели в политике слабого рубля плюсов для экономики

Эксперты не увидели в политике слабого рубля плюсов для экономикиДаже кредитование бюджета Банком России выглядит предпочтительнее по эффективности
Политика слабого рубля, направленная на сглаживание спада цен на сырье на мировых рынках, перестала быть актуальной. В условиях переориентации на внутреннее потребление сильный и стабильный рубль становится для экономики более эффективным, полагают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Слабый рубль, хотя и положительно сказывается на доходах бюджета и экспортеров, провоцирует инфляцию, что не только практически нивелирует повышение налоговых поступлений, но и негативно сказывается на покупательной способности домохозяйств.
Например, для увеличения доходов бюджета дополнительно на 500 млрд руб. нужно ослабить курс к доллару на 6 руб., подсчитал экономист Александр Исаков. Такое снижение стоимости нацвалюты повышает инфляцию на 1 п. п., продолжил он.