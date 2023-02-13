Эксперты не увидели в политике слабого рубля плюсов для экономики

Политика слабого рубля, направленная на сглаживание спада цен на сырье на мировых рынках, перестала быть актуальной. В условиях переориентации на внутреннее потребление сильный и стабильный рубль становится для экономики более эффективным, полагают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Слабый рубль, хотя и положительно сказывается на доходах бюджета и экспортеров, провоцирует инфляцию, что не только практически нивелирует повышение налоговых поступлений, но и негативно сказывается на покупательной способности домохозяйств.