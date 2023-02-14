«Эксперт РА» ожидает средний курс доллара в 2023 году на уровне 75 рублей

Среднегодовой курс российской валюты в 2023 г. в базовом сценарии составит 75 руб./$, в пессимистичном – 80 руб./$, следует из макроэкономического прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА», с которым ознакомились «Ведомости». По данным Мосбиржи, в понедельник, 13 февраля, доллар торговался в диапазоне 73,2–73,9 руб. Минэкономразвития прогнозировало средний курс доллара в этом году на уровне 68,3 руб.