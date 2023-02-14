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«Эксперт РА» ожидает средний курс доллара в 2023 году на уровне 75 рублей

Диапазон колебаний в течение года может составить от 65 до 85 руб./$
Любовь Романова
Андрей Гордеев / Ведомости

Среднегодовой курс российской валюты в 2023 г. в базовом сценарии составит 75 руб./$, в пессимистичном – 80 руб./$, следует из макроэкономического прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА», с которым ознакомились «Ведомости». По данным Мосбиржи, в понедельник, 13 февраля, доллар торговался в диапазоне 73,2–73,9 руб. Минэкономразвития прогнозировало средний курс доллара в этом году на уровне 68,3 руб.

Опыт прошлого года показывает, что в условиях ограниченных возможностей по смягчению курсовых колебаний они могут быть очень широкими – в базовом сценарии возможен коридор от 65 до 85 руб./$, пояснил «Ведомостям» главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных