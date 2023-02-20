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Западный экспорт в соседние с Россией страны резко вырос в 2022 году

В ЕБРР заподозрили государства в несоблюдении санкций
Антон Козлов
В России для замены продукции ушедших или ограничивших ввоз в страну компаний заработал механизм параллельного импорта, предполагающий ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя / Евгений Разумный / Ведомости

Страны Запада резко нарастили экспорт в соседние с Россией страны на фоне рекордного сокращения товарооборота с Россией, следует из февральского доклада Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Экспорт стран ЕС в мае – июле 2022 г. в сравнении со средними показателями аналогичных доковидных периодов в 2017–2019 гг. сократился на 56% в направлении России и на 39% в направлении Белоруссии. При этом на 84% вырос экспорт в Киргизию, на 72% – в Армению, на 21% – в Таджикистан, на 19% – в Грузию и на 14% – в Казахстан, следует из данных организации. В ЕБРР заподозрили, что данный тренд связан с нежелательными для западных стран экономическими связями с Россией.

Абсолютных значений ЕБРР не приводит, ФТС с весны прошлого года перестала публиковать информацию о внешней торговле. Объем торговли России со странами ЕАЭС по итогам 2021 г. составил $46 млрд, из которых около половины занимает Белоруссия. Общий объем торгового оборота России со всеми странами в том году составил $800 млрд. Торговля с ЕАЭС, таким образом, занимала менее 6%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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