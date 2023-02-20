Западный экспорт в соседние с Россией страны резко вырос в 2022 году

Страны Запада резко нарастили экспорт в соседние с Россией страны на фоне рекордного сокращения товарооборота с Россией, следует из февральского доклада Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Экспорт стран ЕС в мае – июле 2022 г. в сравнении со средними показателями аналогичных доковидных периодов в 2017–2019 гг. сократился на 56% в направлении России и на 39% в направлении Белоруссии. При этом на 84% вырос экспорт в Киргизию, на 72% – в Армению, на 21% – в Таджикистан, на 19% – в Грузию и на 14% – в Казахстан, следует из данных организации. В ЕБРР заподозрили, что данный тренд связан с нежелательными для западных стран экономическими связями с Россией.