Западный экспорт в соседние с Россией страны резко вырос в 2022 году

Западный экспорт в соседние с Россией страны резко вырос в 2022 годуВ ЕБРР заподозрили государства в несоблюдении санкций
Страны Запада резко нарастили экспорт в соседние с Россией страны на фоне рекордного сокращения товарооборота с Россией, следует из февральского доклада Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Экспорт стран ЕС в мае – июле 2022 г. в сравнении со средними показателями аналогичных доковидных периодов в 2017–2019 гг. сократился на 56% в направлении России и на 39% в направлении Белоруссии. При этом на 84% вырос экспорт в Киргизию, на 72% – в Армению, на 21% – в Таджикистан, на 19% – в Грузию и на 14% – в Казахстан, следует из данных организации. В ЕБРР заподозрили, что данный тренд связан с нежелательными для западных стран экономическими связями с Россией.
Абсолютных значений ЕБРР не приводит, ФТС с весны прошлого года перестала публиковать информацию о внешней торговле. Объем торговли России со странами ЕАЭС по итогам 2021 г. составил $46 млрд, из которых около половины занимает Белоруссия. Общий объем торгового оборота России со всеми странами в том году составил $800 млрд. Торговля с ЕАЭС, таким образом, занимала менее 6%.