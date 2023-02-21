Эксперты ЦМАКПа улучшили прогнозы по инвестициям в России до 2026 года

Инвестиции в основной капитал в России в 2023 г. вырастут на 0,1–0,5% вместо спада на 2–2,5%, ожидавшегося в декабре. К такому выводу пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). В 2024 г. рост капвложений ускорится до 2,5–3% (по сравнению с 1,3–1,7%), в 2025 г. – до 3,5–3,9% (по сравнению с 2,6–3%), в 2026 г. – до 4–4,3%, следует из обновленного прогноза центра. Согласно оценкам аналитиков, в 2022 г. инвестиции выросли на 3,5% вместо спада, ожидавшегося на фоне санкционного давления. Еще в декабре эксперты ждали снижения показателя на 0,8–0,9%, а в мае – обвала на 24–28%.