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Эксперты ЦМАКПа улучшили прогнозы по инвестициям в России до 2026 года

В прошлом году капвложения поддержал сектор строительства, считают эксперты
Любовь Романова
Инвестиции невозможно резко остановить, поэтому многие компании продолжали реализовывать и заканчивать проекты, находящиеся в высокой степени готовности / Андрей Махонин / Ведомости

Инвестиции в основной капитал в России в 2023 г. вырастут на 0,1–0,5% вместо спада на 2–2,5%, ожидавшегося в декабре. К такому выводу пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). В 2024 г. рост капвложений ускорится до 2,5–3% (по сравнению с 1,3–1,7%), в 2025 г. – до 3,5–3,9% (по сравнению с 2,6–3%), в 2026 г. – до 4–4,3%, следует из обновленного прогноза центра. Согласно оценкам аналитиков, в 2022 г. инвестиции выросли на 3,5% вместо спада, ожидавшегося на фоне санкционного давления. Еще в декабре эксперты ждали снижения показателя на 0,8–0,9%, а в мае – обвала на 24–28%.

Пересмотр прогноза связан с хорошими показателями по строительству, в том числе с вводом объектов в новых регионах, пояснил «Ведомостям» руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. Строительная деятельность, а также производство военной техники будут продолжать расти и в этом году, что поддержит капвложения, отмечает эксперт. При этом наблюдается заметное проседание по инвестициям в секторе машинного оборудования, но с восстановлением импорта вложения в отрасль будут восстанавливаться, добавляет экономист.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных