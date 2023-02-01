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Аналитики увидели оптимизм в прогнозе МВФ о росте ВВП России

Выход в плюс возможен при благоприятном стечении обстоятельств
Любовь Романова
Оценки экспертов МВФ начинают сближаться с российскими прогнозами / Евгений Разумный / Ведомости

Российская экономика в 2023 г. вырастет на 0,3% после снижения на 2,2% по итогам 2022 г., прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ) в своем январском обзоре. В октябре фонд ожидал падения ВВП России по итогам года на 3,4%, в 2023 г. – на 2,3%.

Эта оценка оказалась значительно оптимистичнее официальных прогнозов российских властей. Согласно ожиданиям Минэкономразвития, по итогам 2023 г. экономика снизится на 0,8%. Банк России прогнозирует спад в диапазоне 1–4%. Аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев говорил «Ведомостям» в декабре, что снижение экономики в 2023 г. может составить около 1%. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в конце декабря допускал, что динамика ВВП будет в интервале от нуля до минус 1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных