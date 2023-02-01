Аналитики увидели оптимизм в прогнозе МВФ о росте ВВП России

Эта оценка оказалась значительно оптимистичнее официальных прогнозов российских властей. Согласно ожиданиям Минэкономразвития, по итогам 2023 г. экономика снизится на 0,8%. Банк России прогнозирует спад в диапазоне 1–4%. Аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев говорил «Ведомостям» в декабре, что снижение экономики в 2023 г. может составить около 1%. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в конце декабря допускал, что динамика ВВП будет в интервале от нуля до минус 1%.