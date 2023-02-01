Аналитики увидели оптимизм в прогнозе МВФ о росте ВВП России

Аналитики увидели оптимизм в прогнозе МВФ о росте ВВП РоссииВыход в плюс возможен при благоприятном стечении обстоятельств
Российская экономика в 2023 г. вырастет на 0,3% после снижения на 2,2% по итогам 2022 г., прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ) в своем январском обзоре. В октябре фонд ожидал падения ВВП России по итогам года на 3,4%, в 2023 г. – на 2,3%.
Эта оценка оказалась значительно оптимистичнее официальных прогнозов российских властей. Согласно ожиданиям Минэкономразвития, по итогам 2023 г. экономика снизится на 0,8%. Банк России прогнозирует спад в диапазоне 1–4%. Аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев говорил «Ведомостям» в декабре, что снижение экономики в 2023 г. может составить около 1%. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в конце декабря допускал, что динамика ВВП будет в интервале от нуля до минус 1%.
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