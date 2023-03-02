Спад ВВП в январе замедлился на фоне роста госрасходов и строительства

В январе российская экономика сократилась на 3,2% в годовом выражении после спада на 4,2% в декабре 2022 г., следует из комментария Минэка «О текущей ситуации». По оценкам министерства, с исключением сезонного фактора ВВП в январе 2023 г. вырос на 0,2% по сравнению с декабрем 2022 г.