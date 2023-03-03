Замедление инфляции в Европе прекратилось

Инфляция в Европе в месячном выражении вновь начала ускоряться. В феврале по отношению к январю рост цен составил 0,8%, сообщил Евростат. До этого на протяжении трех месяцев показатель замедлялся. В годовом выражении в феврале инфляция в еврозоне также немного убыла. Показатель составил 8,5% против январских 8,6%. Но базовая инфляция – без учета продовольствия и энергоносителей – также начала ускоряться. Показатель в феврале составил 5,6% год к году против после 5,3% в январе и 5,2% в декабре.