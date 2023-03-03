Замедление инфляции в Европе прекратилось

Замедление инфляции в Европе прекратилосьНадежды на спад ценового давления не оправдались
Инфляция в Европе в месячном выражении вновь начала ускоряться. В феврале по отношению к январю рост цен составил 0,8%, сообщил Евростат. До этого на протяжении трех месяцев показатель замедлялся. В годовом выражении в феврале инфляция в еврозоне также немного убыла. Показатель составил 8,5% против январских 8,6%. Но базовая инфляция – без учета продовольствия и энергоносителей – также начала ускоряться. Показатель в феврале составил 5,6% год к году против после 5,3% в январе и 5,2% в декабре.
Замедление годовой инфляции наблюдалось в большинстве подотчетных европейских экономик – среди них Эстония (с 18,6% в январе до 17,8% в феврале), Литва (с 18,5 до 17,2%), Латвия (с 21,4 до 20,1%) Греция (с 7,3 до 6,5%), Италия (с 10,7 до 9,9%), Австрия (с 11,5 до 11%), Хорватия (с 12,5 до 11,7%) и Кипр (с 6,8 до 6,7%). Ускорение цен наблюдалось в Германии (с 9,2 до 9,3%), Франции (с 7 до 7,2%), Нидерландах (с 8,4 до 8,9%).