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Замедление инфляции в Европе прекратилось

Надежды на спад ценового давления не оправдались
Антон Козлов
Давление на цены теперь в первую очередь оказывает рынок труда / Hans Lucas via AFP

Инфляция в Европе в месячном выражении вновь начала ускоряться. В феврале по отношению к январю рост цен составил 0,8%, сообщил Евростат. До этого на протяжении трех месяцев показатель замедлялся. В годовом выражении в феврале инфляция в еврозоне также немного убыла. Показатель составил 8,5% против январских 8,6%. Но базовая инфляция – без учета продовольствия и энергоносителей – также начала ускоряться. Показатель в феврале составил 5,6% год к году против после 5,3% в январе и 5,2% в декабре.

Замедление годовой инфляции наблюдалось в большинстве подотчетных европейских экономик – среди них Эстония (с 18,6% в январе до 17,8% в феврале), Литва (с 18,5 до 17,2%), Латвия (с 21,4 до 20,1%) Греция (с 7,3 до 6,5%), Италия (с 10,7 до 9,9%), Австрия (с 11,5 до 11%), Хорватия (с 12,5 до 11,7%) и Кипр (с 6,8 до 6,7%). Ускорение цен наблюдалось в Германии (с 9,2 до 9,3%), Франции (с 7 до 7,2%), Нидерландах (с 8,4 до 8,9%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных