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Торговый баланс ЕС перестал сокращаться впервые за два года

Новое подорожание энергоносителей может возобновить тренд
Антон Козлов
Leonhard Foeger / Reuters

Дефицит торгового баланса Евросоюза сократился почти вдвое по итогам IV квартала 2022 г. – до 87 млрд евро после 153 млрд евро в III квартале, следует из данных Евростата. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны рос 14 месяцев подряд. Рекорда он достиг в августе 2022 г. – 64,7 млрд евро за один месяц.

Главной причиной сокращения дефицита в последнем квартале Евростат называет снижение цен на энергоносители в конце прошлого года – в IV квартале номинальный импорт этой продукции сократился на 16% квартал к кварталу. Также значительный вклад внесло сокращение импорта сырья (на 7,1%) и химической продукции (на 6,9%). Общее сокращение импорта ЕС в IV квартале прошлого года составило 7,2% по сравнению с предыдущим кварталом, при этом Евросоюз увеличил экспорт товаров на 1,1%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных