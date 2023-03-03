Торговый баланс ЕС перестал сокращаться впервые за два года

Главной причиной сокращения дефицита в последнем квартале Евростат называет снижение цен на энергоносители в конце прошлого года – в IV квартале номинальный импорт этой продукции сократился на 16% квартал к кварталу. Также значительный вклад внесло сокращение импорта сырья (на 7,1%) и химической продукции (на 6,9%). Общее сокращение импорта ЕС в IV квартале прошлого года составило 7,2% по сравнению с предыдущим кварталом, при этом Евросоюз увеличил экспорт товаров на 1,1%.