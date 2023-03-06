Эксперты ожидают начала покупок валюты в ФНБ во втором полугодии

По итогам февраля нефтегазовые доходы оказались заметно выше прогнозных оценок, отметил главный аналитик ПСБ Денис Попов. На 130 млрд руб. за месяц выросли поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и почти на 80 млрд руб. – от НДПИ на природный газ, указал он. По мнению эксперта, в том числе это говорит о более успешной, чем ожидалось, адаптации компаний сектора к работе в новых санкционных условиях.