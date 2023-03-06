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Эксперты ожидают начала покупок валюты в ФНБ во втором полугодии

Принципиального влияния на курс интервенции уже оказывать не будут
Любовь Романова
Минфин начнет покупки юаней в рамках бюджетного правила ближе к IV кварталу / Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин 3 марта объявил о планах сократить в ближайший месяц продажу юаней из ФНБ для компенсации недополученных нефтегазовых доходов. Ведомство запланировало по 6 апреля объем интервенций на уровне 119,8 млрд руб. (5,4 млрд руб. в день), что на четверть меньше, чем в предыдущий месяц. С 7 февраля по 6 марта Минфин должен реализовать валютных резервов на 160,2 млрд руб. (8,9 млрд в день).

Сокращение интервенций означает, что ожидаемый объем нефтегазовых доходов возвращается к базовому уровню – установленному законом значению. Величина на весь год определена в 8 трлн руб. На каждый месяц объем базовых нефтегазовых доходов устанавливается отдельно – 670 млрд руб. в апреле, 672 млрд в мае, 664 млрд в июне. Величина продаж валюты – это разница между базовым значением и фактическими поступлениями. Когда доходы преодолевают планку, Минфин начинает, наоборот, закупать валюту в ФНБ.

По итогам февраля нефтегазовые доходы оказались заметно выше прогнозных оценок, отметил главный аналитик ПСБ Денис Попов. На 130 млрд руб. за месяц выросли поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и почти на 80 млрд руб. – от НДПИ на природный газ, указал он. По мнению эксперта, в том числе это говорит о более успешной, чем ожидалось, адаптации компаний сектора к работе в новых санкционных условиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных