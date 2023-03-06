Эксперты ожидают начала покупок валюты в ФНБ во втором полугодии

Эксперты ожидают начала покупок валюты в ФНБ во втором полугодииПринципиального влияния на курс интервенции уже оказывать не будут
Минфин 3 марта объявил о планах сократить в ближайший месяц продажу юаней из ФНБ для компенсации недополученных нефтегазовых доходов. Ведомство запланировало по 6 апреля объем интервенций на уровне 119,8 млрд руб. (5,4 млрд руб. в день), что на четверть меньше, чем в предыдущий месяц. С 7 февраля по 6 марта Минфин должен реализовать валютных резервов на 160,2 млрд руб. (8,9 млрд в день).
Сокращение интервенций означает, что ожидаемый объем нефтегазовых доходов возвращается к базовому уровню – установленному законом значению. Величина на весь год определена в 8 трлн руб. На каждый месяц объем базовых нефтегазовых доходов устанавливается отдельно – 670 млрд руб. в апреле, 672 млрд в мае, 664 млрд в июне. Величина продаж валюты – это разница между базовым значением и фактическими поступлениями. Когда доходы преодолевают планку, Минфин начинает, наоборот, закупать валюту в ФНБ.
По итогам февраля нефтегазовые доходы оказались заметно выше прогнозных оценок, отметил главный аналитик ПСБ Денис Попов. На 130 млрд руб. за месяц выросли поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и почти на 80 млрд руб. – от НДПИ на природный газ, указал он. По мнению эксперта, в том числе это говорит о более успешной, чем ожидалось, адаптации компаний сектора к работе в новых санкционных условиях.