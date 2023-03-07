Ялтинский экономический форум в 2023 году перенесут из Крыма в Москву

Ялтинский экономический форум в 2023 году перенесут из Крыма в МосквуМероприятие может состояться 29–30 сентября
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) планируется провести в конце сентября 2023 г. в Москве, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во вторник.
«Мы Ялтинский форум переносим на сентябрь. Скорее всего, в Москве будем проводить совместно с новыми регионами», – сказал Аксенов журналистам (цитата по «РИА Новости»). По его словам, форум может пройти 29–30 сентября, он будет приурочен к годовщине вхождения в состав России новых регионов.
30 сентября 2022 г. президент Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Перенос форума из Крыма в Москву Аксенов объяснил логистическими сложностями. Новый формат форума будет презентован до 1 апреля, уточнил он.
В начале февраля 2023 г. Аксенов сообщил в своем Telegram–канале, что с 5 февраля высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать в ряде муниципалитетов и на объектах инфраструктуры Крыма. В частности, на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. С 19 октября 2022 г. по указу Путина в приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Курской и Белгородской областях, действует средний уровень реагирования. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях введено военное положение.
ЯМЭФ начал проводиться в Крыму с 2015 г., традиционно он проходил в апреле. Его организаторами выступают правительство Республики Крым, фонд «Ялтинский международный экономический форум» при поддержке администрации президента. Входит в четверку крупнейших экономических форумов в России (наряду с Петербургским международным экономическим форумом, Восточным экономическим форумом и инвестиционным форумом в Сочи).
Последний раз мероприятие состоялось в 2019 г. «За пять лет ЯМЭФ доказал свою эффективность и в качестве важного инструмента народной дипломатии. Ялтинский форум является инструментом, который позволяет пробить все политические барьеры. Друзья Крыма во многих странах помогают разбивать пропагандистские мифы и доносить до международной общественности правдивую информацию о "Крымской весне", об историческом референдуме 2014 г., о нынешней ситуации в регионе», – говорил Аксенов на церемонии открытия форума. Тогда в нем приняли участие более 4500 человек, было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд руб.
В 2020–2021 гг. форум не проводили из–за пандемии коронавируса. В начале 2022 г. власти Крыма перенесли проведение шестого ЯМЭФ с весны на IV квартал «в связи с нестабильной международной ситуацией», а позднее – на II квартал 2023 г.