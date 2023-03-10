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Эксперты ждут повышения ставки ФРС до 5–6% на ближайшем заседании

Ранее Пауэлл предупредил об ужесточении политики американского регулятора
Антон Козлов
Глава ФРС Джером Пауэлл / Getty Images via AFP

Американский регулятор готов вернуться к высоким темпам повышения ставки, и ее максимум, скорее всего, превысит ожидания рынков. Об этом заявил глава ФРС Джером Пауэлл во время своего выступления на банковском комитете сената США 7 марта. Удержание ставки на повышенном уровне уместно на протяжении некоторого времени, а преждевременное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) нежелательно, добавил он.

По итогам последнего заседания 1 февраля 2023 г. ФРС увеличила ставку на 0,25 п. п. до 4,5–4,75% годовых. Текущий прогноз предусматривает достижение ставки 5–5,25%, при этом он может быть скорректирован на ближайшем заседании 22 марта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных