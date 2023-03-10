Эксперты ждут повышения ставки ФРС до 5–6% на ближайшем заседании

Американский регулятор готов вернуться к высоким темпам повышения ставки, и ее максимум, скорее всего, превысит ожидания рынков. Об этом заявил глава ФРС Джером Пауэлл во время своего выступления на банковском комитете сената США 7 марта. Удержание ставки на повышенном уровне уместно на протяжении некоторого времени, а преждевременное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) нежелательно, добавил он.