Эксперты ждут повышения ставки ФРС до 5–6% на ближайшем заседании

Эксперты ждут повышения ставки ФРС до 5–6% на ближайшем заседанииРанее Пауэлл предупредил об ужесточении политики американского регулятора
Американский регулятор готов вернуться к высоким темпам повышения ставки, и ее максимум, скорее всего, превысит ожидания рынков. Об этом заявил глава ФРС Джером Пауэлл во время своего выступления на банковском комитете сената США 7 марта. Удержание ставки на повышенном уровне уместно на протяжении некоторого времени, а преждевременное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) нежелательно, добавил он.
По итогам последнего заседания 1 февраля 2023 г. ФРС увеличила ставку на 0,25 п. п. до 4,5–4,75% годовых. Текущий прогноз предусматривает достижение ставки 5–5,25%, при этом он может быть скорректирован на ближайшем заседании 22 марта.
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