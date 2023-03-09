Инвесторов насторожила речь главы ФРС в сенате

В ближайшее время рынок акций США и котировки золота могут находиться под небольшим давлением, считает Опарин: повышение на 0,5 п. п. в марте во многом уже в цене. Но уже во второй половине 2023 г. он ждет перехода американского регулятора к снижению ставки, что будет позитивно для гособлигаций США и золота. Повышение процентной ставки на 0,5 п. п. частично уже заложено в цены активов, но все же инвесторы не оставляют надежд на более мягкий тон ФРС, в связи с чем реализация более жесткого сценария наверняка окажется негативной для мирового аппетита к риску, говорит Кожухова. В частности, американские фондовые площадки могут перейти к среднесрочному снижению, золото закрепиться ниже 1800 долл./унц., а доллар и доходности гособлигаций – продолжить рост. Увеличение ставки ФРС на 0,25 п. п., напротив, может вызвать как минимум краткосрочное ралли в рисковых активах и золоте.