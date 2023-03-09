Инвесторов насторожила речь главы ФРС в сенате

Инвесторов насторожила речь главы ФРС в сенатеУскорит ли Федрезерв темп повышения ставки, будет зависеть от макроэкономических данных за февраль
Глава ФРС США Джером Пауэлл, выступая 7 и 8 марта перед банковским комитетом сената, заявил о возможном ускорении темпов повышения ключевой ставки. Еще 7 марта половина инвесторов ждали повышения ставки ФРС на заседании 22 марта на 0,25 п. п., а вторая – на 0,5 п. п. Но после двухдневных выступлений Пауэлла пропорция изменилась: теперь подавляющее большинство инвесторов ждет от ФРС шага в 0,5 п. п. до 5-5,25%. Такого решения ждет порядка 76,1% трейдеров, следует из данных CME FedWatch Tool.
Еще 1 февраля Пауэлл говорил, что дезинфляционный процесс начался. Но более сильные, чем прогнозировалось, экономические данные последних недель предполагают, что «конечный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем ожидалось ранее». По словам Пауэлла, если совокупность данных укажет на то, что более быстрое ужесточение оправдано, Федрезерв увеличит темпы повышения ставок.
Решение ФРС по ставкам на заседании 21-22 марта будет зависеть от ключевых экономических данных за февраль: ежемесячного отчета о занятости (выйдет 10 марта), данных по инфляции (14 марта) и данных по розничным продажам (15 марта).
Доходность двухлетних облигаций на фоне заявлений Пауэлла подскочила на 13 б. п. до 5,02%, а доходность 10-летних – всего на 2 б. п. до 3,98%. Разрыв между 2- и 10-летними облигациями увеличился на 104 б. п., что стало самой глубокой инверсией с 1981 г. Доходность 30-летних облигаций оказалась на 113 б. п. ниже двухлетних, что стало рекордным разрывом между ними, пишет Bloomberg.
Фондовые индексы США завершили торги во вторник, 7 марта (в первый день выступления Пауэлла), падением: Dow Jones снизился на 1,7%, S&P 500 – на 1,5%, Nasdaq – на 1,2%. В среду рынок показал смешанную динамику: Dow Jones просел на 0,18%, а S&P 500 и технологический Nasdaq поднялись на 0,14% и 0,4% соответственно.
В начале февраля ФРС повысила ставку на 0,25 п. п. до 4,5–4,75% годовых. Это самый высокий уровень с 2007 г. Взяв курс на борьбу с инфляцией, которая достигла максимального за 40 лет уровня, регулятор с марта 2022 г. повысил ставку восемь раз, из них четыре раза подряд с максимальным шагом в 0,75 п. п.
Ужесточение монетарной политики дало свой эффект: в январе индекс потребительских цен (CPI) в США снизился до минимальной с октября 2021 г. отметки в 6,4%. Но целевой для ФРС индекс потребительских расходов PCE все еще более чем вдвое превышает таргет в 2%. В январе показатель вырос на 5,4% г/г против 5,3% в декабре 2022 г.
Уже после выступления Пауэлла в сенате вышли сильные данные по рынку труда: отчет Automatic Data Processing (ADP) показал, что число рабочих мест в частных компаниях США в феврале увеличилось на 242 000, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 200 000.
Чего ждать от ставки
Goldman Sachs повысил прогноз целевого диапазона ключевой ставки до 5,5-5,75%, сообщает CNBC. Аналитики банка считают, что ставка достигнет такого уровня независимо от того, на сколько ФРС снизит ставку в марте – на 0,25 или 0,5 п. п. Более вероятным в Goldman Sachs считают повышение ставки на 0,5 п. п. Такого же мнения придерживаются и в Morgan Stanley. Крупнейший в мире управляющий активами BlackRock прогнозирует, что ФРС, вероятно, придется довести процентные ставки до 6%, а затем удерживать их на этом уровне в течение длительного периода, чтобы снизить инфляцию до 2%.
Реакция рынка акций на заявления Пауэлла на удивление спокойная, говорит начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев: доходность 2-летних гособлигаций превысила 5%, обновив многолетние максимумы, то есть условно безрисковая ставка на горизонте двух лет сейчас выше текущей доходности байбека+дивиденды по S&P 500.
Вероятность повышения ставки в марте на 0,5 п. п. существенно выросла, по всей видимости, ФРС действительно рано начала сбавлять темпы подъема ставки, отмечает Короев. Рынок пересмотрел свои ожидания по ставке ФРС – теперь он ждет, что на заседании 22 марта регулятор повысит ставку на 0,5 п. п., а затем еще дважды на 0,25 п. п. в мае и июне, доведя ее до 5,5—5,75% (вероятность более высокого уровня 5,75—6% оценивается пока в 30%), добавляет заместитель руководителя департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф инвестиций» Андрей Опарин. Смягчения политики в этом году рынок от ФРС уже не ждет – первое снижение ставки инвесторы закладывают только на январь 2024 г., добавляет эксперт.
По мнению Опарина, ФРС будет повышать ставку до тех пор, пока не увидит существенного замедления экономики. Так или иначе, темпы повышения будут уменьшаться, отмечает эксперт: максимальная ставка уже близко – ее предельный уровень 5,75-6%. В марте Опарин ждет повышения на 0,5 п. п., отметив, что все будет зависеть от выходящих макроэкономических данных. Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова также считает, что ФРС в марте может повысить процентную ставку на 0,5 п. п., а пик процентной ставки в этом году может составить 5,5%, хотя глава ФРС Пауэлл и предупреждает о возможности более высоких значений. Она полагает, что снижения ставки с максимального уровня в этом году может и не произойти, хотя если во втором полугодии инфляция существенно замедлится, а состояние национальной экономики ухудшится, возможен пересмотр жесткой позиции ФРС.
Сейчас нет ясности, на сколько ФРС повысит ставку в марте – на 0,25 п. п. или на 0,5 п. п., во многом решение будет зависеть от публикуемого в пятницу отчета о занятости, добавляет директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его словам, последние данные ADP показали, что у ФРС еще больше факторов повысить ставки на 0,5 п. п. в марте, однако стоит учитывать давление, которое сейчас оказывают конгрессмены на ФРС с целью выйти на мягкую посадку и незначительную рецессию в экономике. Вполне вероятно, что при высоких значениях количества новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе от министерства труда инвесторы изменят свой взгляд на повышение ставки и будут закладывать рост на 0,5 п. п., а на рынках акций пройдут распродажи, добавляет Кабаков.
В ближайшее время рынок акций США и котировки золота могут находиться под небольшим давлением, считает Опарин: повышение на 0,5 п. п. в марте во многом уже в цене. Но уже во второй половине 2023 г. он ждет перехода американского регулятора к снижению ставки, что будет позитивно для гособлигаций США и золота. Повышение процентной ставки на 0,5 п. п. частично уже заложено в цены активов, но все же инвесторы не оставляют надежд на более мягкий тон ФРС, в связи с чем реализация более жесткого сценария наверняка окажется негативной для мирового аппетита к риску, говорит Кожухова. В частности, американские фондовые площадки могут перейти к среднесрочному снижению, золото закрепиться ниже 1800 долл./унц., а доллар и доходности гособлигаций – продолжить рост. Увеличение ставки ФРС на 0,25 п. п., напротив, может вызвать как минимум краткосрочное ралли в рисковых активах и золоте.