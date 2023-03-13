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Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ в марте вновь сохранит ставку на уровне 7,5%

С февраля ситуация в экономике сильно не изменилась, считают эксперты
Любовь Романова
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина / Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров Банка России на ближайшем заседании, которое состоится в пятницу, 17 марта, оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, считает большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков. Один из 16 экспертов ожидает ее повышения на 0,25 п. п., еще четверо также не исключают такой вариант наряду с сохранением ставки на текущем уровне.

По итогам первого в этом году заседания, прошедшего 10 февраля, ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,5%, где она находится с сентября прошлого года. Решение регулятора совпало с прогнозами опрошенных «Ведомостями» экспертов: только один из 15 аналитиков допускал ее повышение, но считал это менее вероятным сценарием. В своем пресс-релизе по итогам заседания Банк России отметил, что темпы прироста цен возрастают, но остаются умеренными в части устойчивых компонентов. В то же время инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски, указал регулятор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных