Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ в марте вновь сохранит ставку на уровне 7,5%

По итогам первого в этом году заседания, прошедшего 10 февраля, ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,5%, где она находится с сентября прошлого года. Решение регулятора совпало с прогнозами опрошенных «Ведомостями» экспертов: только один из 15 аналитиков допускал ее повышение, но считал это менее вероятным сценарием. В своем пресс-релизе по итогам заседания Банк России отметил, что темпы прироста цен возрастают, но остаются умеренными в части устойчивых компонентов. В то же время инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски, указал регулятор.