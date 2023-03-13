Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ в марте вновь сохранит ставку на уровне 7,5%С февраля ситуация в экономике сильно не изменилась, считают эксперты
Совет директоров Банка России на ближайшем заседании, которое состоится в пятницу, 17 марта, оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, считает большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков. Один из 16 экспертов ожидает ее повышения на 0,25 п. п., еще четверо также не исключают такой вариант наряду с сохранением ставки на текущем уровне.
По итогам первого в этом году заседания, прошедшего 10 февраля, ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,5%, где она находится с сентября прошлого года. Решение регулятора совпало с прогнозами опрошенных «Ведомостями» экспертов: только один из 15 аналитиков допускал ее повышение, но считал это менее вероятным сценарием. В своем пресс-релизе по итогам заседания Банк России отметил, что темпы прироста цен возрастают, но остаются умеренными в части устойчивых компонентов. В то же время инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски, указал регулятор.