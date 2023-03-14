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Минэк зафиксировал 13-кратный рост числа компаний МСП в сфере электронной торговли

Развитие сектора ставит вопрос о регулировании, но пока оно может быть добровольным
Анастасия Бойко
Пока регулирование электронной торговли может ограничиться добровольными договоренностями между маркетплейсами и поставщиками, считает Татьяна Илюшникова / Андрей Гордеев / Ведомости

Минэк фиксирует активный рост числа создаваемых компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) в сфере электронной торговли. Количество субъектов МСП, зарегистрировавших свой бизнес в этой сфере, увеличилось с 2019 по 2022 г. в 13 раз, сообщила в интервью «Ведомостям» замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

За этот период число компаний (в том числе ИП), осуществляющих деятельность по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет», увеличилось с 9105 до 117 844, добавила она. Основными причинами такого роста стали ковидные ограничения и невозможность осуществлять деятельность в офлайн-режиме, указала замминистра.

Развитие этого сектора ставит вопрос о регулировании электронной торговли, но сейчас это осложнено тем, что специфика взаимодействия платформ с бизнесом очень разная, указывает Илюшникова: «У агрегаторов одна модель, у маркетплейсов – другая. Таксисты – самозанятые, у них возникают вопросы социального страхования, ответственности за пассажира. У маркетплейсов – вопросы логистики, хранения, маркетинговых издержек, налогов: это больше похоже на взаимодействие поставщика с сетями, которое описано в законе о торговле. У досок объявлений – в первую очередь вопросы добросовестности». По ее словам, урегулировать эти вопросы одним актом невозможно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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