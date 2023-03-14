Минэк зафиксировал 13-кратный рост числа компаний МСП в сфере электронной торговли

Развитие этого сектора ставит вопрос о регулировании электронной торговли, но сейчас это осложнено тем, что специфика взаимодействия платформ с бизнесом очень разная, указывает Илюшникова: «У агрегаторов одна модель, у маркетплейсов – другая. Таксисты – самозанятые, у них возникают вопросы социального страхования, ответственности за пассажира. У маркетплейсов – вопросы логистики, хранения, маркетинговых издержек, налогов: это больше похоже на взаимодействие поставщика с сетями, которое описано в законе о торговле. У досок объявлений – в первую очередь вопросы добросовестности». По ее словам, урегулировать эти вопросы одним актом невозможно.