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Как санкции повлияли на бюджеты регионов

Субъекты прошли проверку на прочность
Дмитрий Гринкевич
Помощь региональным бюджетам из федерального центра позволила им отказаться от значительной части рыночных заимствований, сократить риски рефинансирования и фискальные риски, а также расходы на обслуживание долга / Андрей Махонин / Ведомости

Исполнение региональных бюджетов в 2022 г. происходило в рамках жесточайших условий и на фоне большой неопределенности. Положительные итоги 2021 г., накопленный запас прочности, помощь федерального центра, а также слаженная работа всех ветвей власти в трансформационных условиях позволили пройти тяжелый финансовый год и завершить его с неплохими результатами, говорится в докладе рейтингового агентства «Эксперт РА» «Проверка на прочность: региональные бюджеты и экономика под натиском санкций» («Ведомости» ознакомились с текстом исследования). Доходы субъектов по итогам года (без учета муниципальных образований) по итогам года увеличились на 12,1% до 17,6 трлн. Собственные доходы регионов – налоговые и неналоговые (ННД) – выросли на 13,1% до 13,3 трлн.

Расходы также повысились – на 16,5% до аналогичной доходам сумме в 17,6 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных