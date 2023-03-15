Как санкции повлияли на бюджеты регионов

Исполнение региональных бюджетов в 2022 г. происходило в рамках жесточайших условий и на фоне большой неопределенности. Положительные итоги 2021 г., накопленный запас прочности, помощь федерального центра, а также слаженная работа всех ветвей власти в трансформационных условиях позволили пройти тяжелый финансовый год и завершить его с неплохими результатами, говорится в докладе рейтингового агентства «Эксперт РА» «Проверка на прочность: региональные бюджеты и экономика под натиском санкций» («Ведомости» ознакомились с текстом исследования). Доходы субъектов по итогам года (без учета муниципальных образований) по итогам года увеличились на 12,1% до 17,6 трлн. Собственные доходы регионов – налоговые и неналоговые (ННД) – выросли на 13,1% до 13,3 трлн.