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Кого может коснуться разовый сбор в бюджет

В зависимости от итоговых параметров налог охватит от нескольких десятков до двух тысяч компаний
Анастасия Бойко
Минфин определит ставку по налогу на прибыль в начале апреля, после того как компании сдадут налоговые декларации за 2022 г. / Максим Стулов / Ведомости

Разовый сбор со сверхприбыли бизнеса за 2022–2021 гг. не коснется нефтегазового и угольного секторов, малых и средних предприятий (МСП) и компаний с доналоговой прибылью менее 1 млрд руб. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Правительство обсуждает с крупнейшими компаниями разовый взнос с бизнеса более месяца. О том, что такой единоразовый платеж в бюджет обсуждается, сообщил 8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, многие предприятия получили «очень хорошие» финансовые результаты в прошлом году, особенно в первые три квартала. Это не повышение налогов, а так называемый windfall tax (налог на непредвиденную прибыль), подчеркивал первый вице-премьер. Изначально сбор планировался как добровольный, но в середине февраля министр финансов Антон Силуанов объявил, что он будет реализован через поправки в налоговое законодательство. Минфин ожидает, что взнос бизнеса в бюджет составит порядка 300 млрд руб., сообщал Силуанов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных