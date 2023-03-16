Кого может коснуться разовый сбор в бюджет

Кого может коснуться разовый сбор в бюджетВ зависимости от итоговых параметров налог охватит от нескольких десятков до двух тысяч компаний
Разовый сбор со сверхприбыли бизнеса за 2022–2021 гг. не коснется нефтегазового и угольного секторов, малых и средних предприятий (МСП) и компаний с доналоговой прибылью менее 1 млрд руб. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Правительство обсуждает с крупнейшими компаниями разовый взнос с бизнеса более месяца. О том, что такой единоразовый платеж в бюджет обсуждается, сообщил 8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, многие предприятия получили «очень хорошие» финансовые результаты в прошлом году, особенно в первые три квартала. Это не повышение налогов, а так называемый windfall tax (налог на непредвиденную прибыль), подчеркивал первый вице-премьер. Изначально сбор планировался как добровольный, но в середине февраля министр финансов Антон Силуанов объявил, что он будет реализован через поправки в налоговое законодательство. Минфин ожидает, что взнос бизнеса в бюджет составит порядка 300 млрд руб., сообщал Силуанов.