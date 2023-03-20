Газпромбанк создаст свое ценовое агентство

Газпромбанк создаст свое ценовое агентствоС его помощью у России могут появиться бенчмарки на основные экспортные товары
В Газпромбанке появится новое подразделение с функциями ценового агентства, которое будет формировать индексы цен на товары российского экспорта по международным стандартам деятельности. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с планами банка. По его словам, номенклатура товаров будет строиться в соответствии со спросом участников товарно-сырьевых рынков. Представитель Газпромбанка подтвердил эту информацию.
Основа расчета котировок для центра – сбор информации о рыночных сделках, что соответствует практикам мировых ценовых агентств, уточнил представитель банка. В пилотном режиме центр существует с сентября 2022 г., добавил он. Сейчас индексы рассчитываются по углю, метанолу, ставкам на полувагоны. В дальнейшем номенклатуру планируется расширить на все товары российского экспорта.