Газпромбанк создаст свое ценовое агентство

В Газпромбанке появится новое подразделение с функциями ценового агентства, которое будет формировать индексы цен на товары российского экспорта по международным стандартам деятельности. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с планами банка. По его словам, номенклатура товаров будет строиться в соответствии со спросом участников товарно-сырьевых рынков. Представитель Газпромбанка подтвердил эту информацию.