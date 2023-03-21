ФНПР предложила Мишустину перезапустить детский туристический кэшбэк

Программу детского туристического кэшбэка нужно возобновить. С такой инициативой Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к премьеру Михаилу Мишустину (письмо председателя ФНПР Михаила Шмакова есть у «Ведомостей»). «Стоимость на детские путевки сегодня достаточно высокая, а зарплаты населения – небольшие. Кроме того, путевками пользуются, как правило, люди с не очень большим достатком. Это (возобновление программы детского туристического кэшбэка. – «Ведомости») будет помощью и для организаций, который дают путевки, и для родителей», – пояснил заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь. Представитель кабмина подтвердил «Ведомостям» получение обращения.