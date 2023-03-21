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ФНПР предложила Мишустину перезапустить детский туристический кэшбэк

Часть родителей бронировали путевки в летние лагеря с расчетом на компенсацию
Ярослава Костенко
Часть россиян забронировали своим детям путевки в оздоровительные лагеря в надежде на компенсацию / Виталий Белоусов / РИА Новости

Программу детского туристического кэшбэка нужно возобновить. С такой инициативой Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к премьеру Михаилу Мишустину (письмо председателя ФНПР Михаила Шмакова есть у «Ведомостей»). «Стоимость на детские путевки сегодня достаточно высокая, а зарплаты населения – небольшие. Кроме того, путевками пользуются, как правило, люди с не очень большим достатком. Это (возобновление программы детского туристического кэшбэка. – «Ведомости») будет помощью и для организаций, который дают путевки, и для родителей», – пояснил заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь. Представитель кабмина подтвердил «Ведомостям» получение обращения.

Средняя стоимость путевки в детский лагерь летом прошлого года составила 38 000 руб., говорится в письме ФНПР со ссылкой на данные Минпросвещения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных