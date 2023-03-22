Эксперты ухудшают прогнозы по рублю

Эксперты ухудшают прогнозы по рублюИз-за падения нефтяных котировок они ожидают его ослабления вплоть до 82 руб./$
Аналитики начали пересматривать свои ожидания относительно курса рубля к доллару на фоне снижения цен на нефть в последние недели. «Тинькофф инвестиции» во II квартале ждут доллар по 73–75 руб., а к концу года – 74–78 руб., тогда как в своей декабрьской стратегии прогнозировали курс на уровне 67–70 руб./$ в первом полугодии 2023 г. Свой прогноз пересмотрел и Промсвязьбанк (ПСБ), повысив среднегодовой курс с 72,2 до 78,5 руб./$, сказал «Ведомостям» главный аналитик ПСБ Денис Попов.
Прогнозное значение курса у ПСБ на конец текущего года повышено не столь существенно – с 78,2 до 82 руб./$, так как в банке изначально ждали ослабления к 80 руб./$ во втором полугодии, отмечает Попов. С начала года национальная валюта ослабла к доллару уже на 10%, в отдельные дни курс превышал 77 руб. К вечеру 21 марта рубль укрепился на 50 коп. и торговался на уровне 76,6 руб./$.