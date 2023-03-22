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Эксперты ухудшают прогнозы по рублю

Из-за падения нефтяных котировок они ожидают его ослабления вплоть до 82 руб./$
Наталья Заруцкая
С начала года национальная валюта ослабла к доллару уже на 10% / Евгений Разумный / Ведомости

Аналитики начали пересматривать свои ожидания относительно курса рубля к доллару на фоне снижения цен на нефть в последние недели. «Тинькофф инвестиции» во II квартале ждут доллар по 73–75 руб., а к концу года – 74–78 руб., тогда как в своей декабрьской стратегии прогнозировали курс на уровне 67–70 руб./$ в первом полугодии 2023 г. Свой прогноз пересмотрел и Промсвязьбанк (ПСБ), повысив среднегодовой курс с 72,2 до 78,5 руб./$, сказал «Ведомостям» главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Прогнозное значение курса у ПСБ на конец текущего года повышено не столь существенно – с 78,2 до 82 руб./$, так как в банке изначально ждали ослабления к 80 руб./$ во втором полугодии, отмечает Попов. С начала года национальная валюта ослабла к доллару уже на 10%, в отдельные дни курс превышал 77 руб. К вечеру 21 марта рубль укрепился на 50 коп. и торговался на уровне 76,6 руб./$.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных