Эксперты ухудшают прогнозы по рублю

Прогнозное значение курса у ПСБ на конец текущего года повышено не столь существенно – с 78,2 до 82 руб./$, так как в банке изначально ждали ослабления к 80 руб./$ во втором полугодии, отмечает Попов. С начала года национальная валюта ослабла к доллару уже на 10%, в отдельные дни курс превышал 77 руб. К вечеру 21 марта рубль укрепился на 50 коп. и торговался на уровне 76,6 руб./$.