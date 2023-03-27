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Власти выступили против принудительного перевода в Россию акций иностранных холдингов

Ранее такой законопроект разработал и направил в правительство РСПП
Софья Шелудченко Дмитрий Гринкевич
Предложение РСПП хотя и решает проблему, но ценой нарушения конституционных прав собственности, считают в Минэке / Getty Images

Минэк подготовил отзыв на предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о принудительном переводе с зарубежных бирж в Россию депозитарных расписок и акций холдинговых для российских групп компаний. Ранее объединение выступило с инициативой заместить обращающиеся на западных площадках бумаги российскими с последующим распределением их между конечными бенефициарами в заявительном порядке. Это должно было решить проблему потери управляемости бизнеса и его способности распределять дивиденды в связи с блокировкой зарубежными руководящими органами решений реальных владельцев. Подготовленный РСПП драфт регулирования был направлен на рассмотрение первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

В докладе первого замминистра экономического развития Ильи Торосова, направленном Белоусову, говорится, что законопроект может быть воспринят как «внесудебное и безвозмездное лишение иностранного холдинга собственности». Это противоречит конституционным принципам защиты права собственности и международным договорам о защите капиталовложений, поясняет Торосов. Более того, к России могут предъявить требования и ввести ответные меры – причем в адрес других российских компаний, уточняет замминистра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных