Власти выступили против принудительного перевода в Россию акций иностранных холдингов

Власти выступили против принудительного перевода в Россию акций иностранных холдинговРанее такой законопроект разработал и направил в правительство РСПП
Минэк подготовил отзыв на предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о принудительном переводе с зарубежных бирж в Россию депозитарных расписок и акций холдинговых для российских групп компаний. Ранее объединение выступило с инициативой заместить обращающиеся на западных площадках бумаги российскими с последующим распределением их между конечными бенефициарами в заявительном порядке. Это должно было решить проблему потери управляемости бизнеса и его способности распределять дивиденды в связи с блокировкой зарубежными руководящими органами решений реальных владельцев. Подготовленный РСПП драфт регулирования был направлен на рассмотрение первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
В докладе первого замминистра экономического развития Ильи Торосова, направленном Белоусову, говорится, что законопроект может быть воспринят как «внесудебное и безвозмездное лишение иностранного холдинга собственности». Это противоречит конституционным принципам защиты права собственности и международным договорам о защите капиталовложений, поясняет Торосов. Более того, к России могут предъявить требования и ввести ответные меры – причем в адрес других российских компаний, уточняет замминистра.