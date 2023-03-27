Власти выступили против принудительного перевода в Россию акций иностранных холдингов

Минэк подготовил отзыв на предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о принудительном переводе с зарубежных бирж в Россию депозитарных расписок и акций холдинговых для российских групп компаний. Ранее объединение выступило с инициативой заместить обращающиеся на западных площадках бумаги российскими с последующим распределением их между конечными бенефициарами в заявительном порядке. Это должно было решить проблему потери управляемости бизнеса и его способности распределять дивиденды в связи с блокировкой зарубежными руководящими органами решений реальных владельцев. Подготовленный РСПП драфт регулирования был направлен на рассмотрение первому вице-премьеру Андрею Белоусову.