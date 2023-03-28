Неформальная занятость достигла минимума за 11 лет

Неформальная занятость достигла минимума за 11 летЧисло неофициальных работников в прошлом году сократилось на 1,2 млн человек
Число россиян, занятых в неформальном секторе экономики, сократилось в прошлом году на 1,2 млн человек до 13,4 млн, следует из данных Росстата. Доля работников без официального трудоустройства составила 18,6% от всей рабочей силы – это рекордно низкий показатель с 2011 г., когда он составлял 18,5% (13 млн человек).
Неформально занятыми считаются граждане, работающие по найму у физлиц или в компаниях без статуса юрлица. В эту категорию, помимо представителей серого сектора, которые работают без оформления трудовых отношений, входят самозанятые, индивидуальные предприниматели и их сотрудники.
В пандемийном 2020 году в неформальном секторе были заняты 14,1 млн россиян (20%), годом позже показатель составил 14,6 млн граждан (20,3%).
Режим профдохода
По данным Федеральной налоговой службы, в 2022 г. число плательщиков налога на профессиональный доход, т. е. самозанятых, составило 6,5 млн человек. Годом ранее их было на 2,7 млн человек меньше – 3,9 млн.
В региональном разрезе самый высокий процент неформальной занятости населения в 2022 г. демонстрируют Ингушетия (54%), Дагестан (51%) и Кабардино-Балкария (48%), следует из данных Росстата. Чаще всего такие работники трудятся в сфере торговли и ремонте авто- и мототранспорта (29%). На втором по популярности среди неофициальных сотрудников месте сельское и лесное хозяйство, охота, ловля и разведение рыбы (16%). Третье место занимает отрасль транспортировки и хранения (11%).
Для большинства из них эта работа была единственным источником заработка – лишь 6% от занятых в неформальном секторе совмещали официальное трудоустройство с подработкой. В 2022 г. таких граждан было 811 000.
Зачастую неформальная занятость комбинируется с формальной, отметила руководитель направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Виктория Павлюшина. По ее словам, в период кризиса официальное трудоустройство более выгодно, так как к нему может прилагаться пакет мер господдержки.
Сегодня рынок труда находится в дефиците и россиянам выгоднее переходить из неформального сектора занятости в формальный, считает главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «Есть множество свободных рабочих мест. Соответственно, зарплаты растут и официальное трудоустройство становится более привлекательным», – сказал он.
На статистике сказалась политическая и экономическая ситуация в России, отметил ведущий эксперт ЦМАКП Игорь Поляков. По его оценке, на показатель могли повлиять частичная мобилизация, которая перенаправила часть трудовых ресурсов из неформального сектора, и релокация россиян (часть из выехавших были самозанятыми. – «Ведомости»).
В числе факторов Поляков указал также изменение миграционного потока. По данным Росстата, в 2022 г. в страну въехало 635 000 иностранцев из СНГ, а выехало 585 000. Таким образом, прирост составил всего 50 000 человек. За год до этого увеличение составляло 400 000 человек (606 000 приехавших против 210 000 отбывших).
Причиной сокращения неформальной занятости россиян могло стать сокращение реальных доходов населения, считает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Недостаток финансов приводит к тому, что люди потребляют меньше товаров и услуг, в этом случае страдают прежде всего фермеры, ремонтники, сотрудники складов, водители и т. п.
«В периоды спада экономической активности сокращение численности занятых в неформальном секторе экономики логично и происходит в значительной степени по причине сокращения спроса ввиду «защитной» сберегательной модели, в том числе на товары и, что основное, услуги занятых в неформальном секторе», – указала Павлюшина.