Газета
Экономика

Неформальная занятость достигла минимума за 11 лет

Число неофициальных работников в прошлом году сократилось на 1,2 млн человек
Ярослава Костенко
В региональном разрезе самый высокий процент неформальной занятости населения в 2022 г. демонстрируют Ингушетия (54%), Дагестан (51%) и Кабардино-Балкария (48%) / Евгений Разумный / Ведомости

Число россиян, занятых в неформальном секторе экономики, сократилось в прошлом году на 1,2 млн человек до 13,4 млн, следует из данных Росстата. Доля работников без официального трудоустройства составила 18,6% от всей рабочей силы – это рекордно низкий показатель с 2011 г., когда он составлял 18,5% (13 млн человек).

Неформально занятыми считаются граждане, работающие по найму у физлиц или в компаниях без статуса юрлица. В эту категорию, помимо представителей серого сектора, которые работают без оформления трудовых отношений, входят самозанятые, индивидуальные предприниматели и их сотрудники.

В пандемийном 2020 году в неформальном секторе были заняты 14,1 млн россиян (20%), годом позже показатель составил 14,6 млн граждан (20,3%).

Режим профдохода

По данным Федеральной налоговой службы, в 2022 г. число плательщиков налога на профессиональный доход, т. е. самозанятых, составило 6,5 млн человек. Годом ранее их было на 2,7 млн человек меньше – 3,9 млн.

В региональном разрезе самый высокий процент неформальной занятости населения в 2022 г. демонстрируют Ингушетия (54%), Дагестан (51%) и Кабардино-Балкария (48%), следует из данных Росстата. Чаще всего такие работники трудятся в сфере торговли и ремонте авто- и мототранспорта (29%). На втором по популярности среди неофициальных сотрудников месте сельское и лесное хозяйство, охота, ловля и разведение рыбы (16%). Третье место занимает отрасль транспортировки и хранения (11%).

Для большинства из них эта работа была единственным источником заработка – лишь 6% от занятых в неформальном секторе совмещали официальное трудоустройство с подработкой. В 2022 г. таких граждан было 811 000.

Росстат зафиксировал минимальный за всю историю наблюдений уровень бедности в 2022 году

Эксперты объясняют это ростом соцвыплат и ускоренной индексацией МРОТа

Зачастую неформальная занятость комбинируется с формальной, отметила руководитель направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Виктория Павлюшина. По ее словам, в период кризиса официальное трудоустройство более выгодно, так как к нему может прилагаться пакет мер господдержки.

Сегодня рынок труда находится в дефиците и россиянам выгоднее переходить из неформального сектора занятости в формальный, считает главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «Есть множество свободных рабочих мест. Соответственно, зарплаты растут и официальное трудоустройство становится более привлекательным», – сказал он.

На статистике сказалась политическая и экономическая ситуация в России, отметил ведущий эксперт ЦМАКП Игорь Поляков. По его оценке, на показатель могли повлиять частичная мобилизация, которая перенаправила часть трудовых ресурсов из неформального сектора, и релокация россиян (часть из выехавших были самозанятыми. – «Ведомости»).

В числе факторов Поляков указал также изменение миграционного потока. По данным Росстата, в 2022 г. в страну въехало 635 000 иностранцев из СНГ, а выехало 585 000. Таким образом, прирост составил всего 50 000 человек. За год до этого увеличение составляло 400 000 человек (606 000 приехавших против 210 000 отбывших).

Причиной сокращения неформальной занятости россиян могло стать сокращение реальных доходов населения, считает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Недостаток финансов приводит к тому, что люди потребляют меньше товаров и услуг, в этом случае страдают прежде всего фермеры, ремонтники, сотрудники складов, водители и т. п.

«В периоды спада экономической активности сокращение численности занятых в неформальном секторе экономики логично и происходит в значительной степени по причине сокращения спроса ввиду «защитной» сберегательной модели, в том числе на товары и, что основное, услуги занятых в неформальном секторе», – указала Павлюшина.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных