Неформальная занятость достигла минимума за 11 лет

В региональном разрезе самый высокий процент неформальной занятости населения в 2022 г. демонстрируют Ингушетия (54%), Дагестан (51%) и Кабардино-Балкария (48%), следует из данных Росстата. Чаще всего такие работники трудятся в сфере торговли и ремонте авто- и мототранспорта (29%). На втором по популярности среди неофициальных сотрудников месте сельское и лесное хозяйство, охота, ловля и разведение рыбы (16%). Третье место занимает отрасль транспортировки и хранения (11%).