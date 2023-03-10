Росстат зафиксировал минимальный за всю историю наблюдений уровень бедности в 2022 году

Одним из основных драйверов снижения числа малообеспеченных россиян стало увеличение объемов социальных выплат, говорится в комментарии Росстата. В IV квартале 2022 г. на соцвыплаты было направлено 4,7 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. показатель вырос на 542,0 млрд руб. (13,1%). Кроме того, снижению уровня бедности способствовала целевая адресная поддержка государства для различных групп малоимущих граждан, отмечается в комментарии ведомства. По данным Росстата, ежемесячные денежные выплаты получили более 3 млн семей с детьми от 3 до 7 лет и 3,7 млн семей – с детьми от 8 до 17 лет. Снизить число нуждающихся помог также рост оплаты труда и средних зарплат, следует из комментария. Средняя начисленная заработная плата в IV квартале 2022 г. в номинальном выражении составила 71 377 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. на 12,7%.