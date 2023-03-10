Росстат зафиксировал минимальный за всю историю наблюдений уровень бедности в 2022 году

Росстат зафиксировал минимальный за всю историю наблюдений уровень бедности в 2022 годуЭксперты объясняют это ростом соцвыплат и ускоренной индексацией МРОТа
Число граждан с доходами ниже границы бедности в 2022 г. составило 15,3 млн человек, или 10,5%, следует из данных Росстата. Это минимальный уровень бедности за всю историю наблюдения (ведется с 1992 г.). Ранее минимальные показатели были зафиксированы в 2012 г. — тогда в стране насчитывалось 15,4 млн малообеспеченных граждан (10,7% от общего населения).
Граница бедности в 2022 г. составила 13 545 руб. До 2021 г. в качестве критерия использовалась величина прожиточного минимума (ПМ), базирующаяся на стоимости потребительской корзины на текущий момент. Позже она стала рассчитываться как 44,2% от значения медианного среднедушевого дохода за год, предшествующий году установления величины ПМ.
В IV квартале 2022 г. граница бедности составила 13 762 руб. Россиян, получающих доходы ниже этой планки, оказалось 11,5 млн человек — это 7,9% жителей страны. По отношению к аналогичному периоду предыдущего года показатель снизился на 800 000 человек (0,6%). В сравнении с III кварталом 2022 г. количество малообеспеченных граждан уменьшилось на 3,7 млн человек (2,6%).
Одним из основных драйверов снижения числа малообеспеченных россиян стало увеличение объемов социальных выплат, говорится в комментарии Росстата. В IV квартале 2022 г. на соцвыплаты было направлено 4,7 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. показатель вырос на 542,0 млрд руб. (13,1%). Кроме того, снижению уровня бедности способствовала целевая адресная поддержка государства для различных групп малоимущих граждан, отмечается в комментарии ведомства. По данным Росстата, ежемесячные денежные выплаты получили более 3 млн семей с детьми от 3 до 7 лет и 3,7 млн семей – с детьми от 8 до 17 лет. Снизить число нуждающихся помог также рост оплаты труда и средних зарплат, следует из комментария. Средняя начисленная заработная плата в IV квартале 2022 г. в номинальном выражении составила 71 377 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. на 12,7%.
По данным Росстата, среднедушевые номинальные денежные доходы увеличились в 2022 г. на 12,4% до 45 272 руб. При этом реальные располагаемые денежные доходы населения (скорректированные на инфляцию и за вычетом обязательных платежей) сократились на 1,0%. Среди причин – высокая инфляция, а также эффект высокой базы 2021 г., когда в большинстве отраслей был зафиксирован восстановительный рост после пандемии COVID-19, говорится в пояснении статведомства.
Среднемесячная начисленная заработная плата в номинальном выражении в прошедшем году также показала положительную динамику. По сравнению с 2021 г. она выросла на 12,6% до 64 191 руб. Минэк прогнозирует, что в 2023 г. реальная заработная плата россиян увеличится на 2,6%, а реальные располагаемые доходы — на 1,6%.
Выиграли низкодоходные группы
Снижение уровня бедности в первую очередь обусловлено колоссальными денежными вливаниями в сферу социальных выплат, считает директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. Речь идет о едином пособии для семей с детьми – его адресность равна 100%, то есть его получают именно нуждающиеся граждане, пояснила Овчарова. Благодаря этому малообеспеченные граждане стали драйвером потребительского спроса, добавляет эксперт.
«Вторая причина [положительной динамики] — внеплановая индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) и пенсий на 10% в 2022 г. Кроме того, в бюджетном секторе зарплата росла в реальном выражении, а среди малообеспеченных доля бюджетников больше, чем среди других категорий населения. То есть их зарплаты были защищены лучше», — пояснила Овчарова.
На ситуацию, помимо увеличившегося объема соцвыплат и индексации МРОТа, повлиял дефицит кадров на рынке труда, добавил проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, это обусловило повышение зарплаты. «Важно понимать, что зарплата выросла не у всех. Есть отрасли, которые, к сожалению, находятся в сложном положении — это, например, сфера услуг. Больше всего выиграли как раз низкодоходные группы, потому что на них в первую очередь влияли рост минимального размера заработной платы и индексация социальных пособий», — пояснил Сафонов.
Кроме того, картину изменили выплаты семьям мобилизованных — среди них много представителей малоимущего населения, отметил доцент кафедры макроэкономической политики и стратегического управления экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Сейчас, после индексации МРОТа и пенсий, доходы отдельных категорий населения догнали инфляцию, добавил он. Однако без дальнейшей индексации они упадут, так как «технология индексации пенсий и соцпособий — это технология компенсации инфляции», считает он.
Для борьбы с бедностью необходимо повышать доходы «базового среднего класса» – учителей, врачей, инженеров, отмечает Овчарова. «Сегодня такой класс работников, как врачи и учителя, получают очень низкую заработную плату по сравнению с работниками с такой же квалификацией в странах, сопоставимых с нами по ВВП на душу. Если власть стремится к социальной устойчивости, то повышение заработной платы базового среднего класса — это та задача, которая поможет бороться с бедностью», – сказала она.