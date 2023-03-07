Решетников: экономика России продолжила восстанавливаться в январе

Согласно действующему прогнозу, в 2023 г. экономика снизится на 0,8%, а в 2024 г. вырастет на 2,6%. По оценкам ЦБ, изменение ВВП в этом году будет в диапазоне от минус 1% до плюс 1%. Первый вице-премьер Андрей Белоусов допускал, что по итогам 2023 г. динамика ВВП может быть даже положительной. Ряд показателей действующего прогноза на 2023–2025 гг. могут быть пересмотрены в лучшую сторону в апреле, отмечал представитель Минэка.