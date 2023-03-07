Решетников: экономика России продолжила восстанавливаться в январе
Российская экономика продолжила восстановление в январе этого года, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с профильными комитетами Госдумы.
«По итогам прошлого года ВВП РФ снизился на 2,1%. Данные за январь показывают, что экономика по сравнению с декабрем с очищенной сезонностью продолжает восстанавливаться», – приводит его слова «Интерфакс».
Министр, в частности, отметил улучшение ситуации в промышленности, строительном секторе, восстановление потребительского спроса и безработицу на уровне 3,6%.
Среди ключевых приоритетов правительства в экономической политике Решетников выделил углубление интеграции с дружественными странами и переориентирование рынков сбыта, а также привлечение инвестиций. Еще одним приоритетом в этом году министр назвал поддержку внутренних инвестиций. «В 2023 г. основным источником должны стать собственные средства предприятий и банковское кредитование. Важно обеспечить межотраслевой переток средств как через банковскую систему, так и через фондовый рынок», – отметил он.
В январе российская экономика сократилась на 3,2% в годовом выражении после спада на 4,2% в декабре 2022 г., писали ранее «Ведомости». По оценкам Минэка, с исключением сезонного фактора ВВП в январе 2023 г. вырос на 0,2% по сравнению с декабрем 2022 г.
Согласно действующему прогнозу, в 2023 г. экономика снизится на 0,8%, а в 2024 г. вырастет на 2,6%. По оценкам ЦБ, изменение ВВП в этом году будет в диапазоне от минус 1% до плюс 1%. Первый вице-премьер Андрей Белоусов допускал, что по итогам 2023 г. динамика ВВП может быть даже положительной. Ряд показателей действующего прогноза на 2023–2025 гг. могут быть пересмотрены в лучшую сторону в апреле, отмечал представитель Минэка.