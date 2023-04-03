КС отклонил жалобу уличенных в картеле самарских девелоперов

Председатель коллегии адвокатов KGBP, адвокат Евгений Курбалов назвал решение КС долгожданным, так как от него зависели позиции ФАС в целом. По его словам, если бы суд принял противоположное по смыслу решение, ФАС пришлось бы пересматривать свои подходы к выявлению картелей на торгах. «Могу сказать, что оспариваемая заявителями норма действительно учитывает исключительно формальные признаки и позволяет выявлять нарушения антимонопольного законодательства без исследования фактических обстоятельств», – считает Курбалов. Он добавил, что можно взять навскидку несколько действующих споров между бизнесом и ФАС, очень похожих на рассматриваемый пример, «где, напротив, действия службы кроме как неприкрытым давлением на бизнес назвать будет нельзя».