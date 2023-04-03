КС отклонил жалобу уличенных в картеле самарских девелоперов

КС отклонил жалобу уличенных в картеле самарских девелоперовКомпании не смогли добиться расширительного толкования закона о защите конкуренции
Конституционный суд (КС) постановил, что компании, фактически подконтрольные одному лицу, могут конкурировать между собой на торгах, и признал соответствующей Конституции ч. 8 ст. 11 федерального закона «О защите конкуренции», где раскрывается смысл контроля за хозяйствующими субъектами.
Поводом послужили жалобы АО «Специализированный застройщик «Кошелев-проект Самара» и АО «Кошелев-проект», которые считают незаконным привлечение их к ответственности антимонопольными службами по «формальным» признакам. В 2020 г. управление ФАС по Самарской области оштрафовало компании за сговор. Оба предприятия участвовали в конкурсе на строительство двух школ и нескольких дорог.
ФАС сочла, что принадлежащие одному лицу компании только формально между собой конкурировали. Согласно позиции надзорного органа, после минимального снижения цены одна из них отказывалась от борьбы – соответственно, оставшееся предприятие в аукционе выигрывало. Компании подавали документы с общего IP-адреса и заверяли одной электронной подписью. ФАС оштрафовала «Кошелев-проект Самара» и «Кошелев-проект» на 138 млн руб.
Оспорить соответствующие решения в суде компаниям не удалось. Они настаивали на том, что в принципе не могут конкурировать между собой, так как принадлежат одному лицу. В то время как действующее законодательство, полагают они, позволяет опираться на формальные признаки в вопросе контроля компании, а также позволяет устанавливать нарушения антимонопольного законодательства без исследования фактических обстоятельств и установления реальности угрозы ограничения конкуренции.
КС постановил, что требование заявителей «позволяло бы, в частности, имитировать существование контроля созданием совокупности указывающих на него фиктивных признаков и использовать в дальнейшем предполагаемый фактический контроль для преодоления запрета картельных соглашений на торгах, что в конечном счете препятствовало бы достижению целей антимонопольного регулирования».
По мнению КС, «создание, порой стремительное, признаков фактического контроля и апелляция к ним» могут использоваться для оправдания запрещенного законом соглашения в случае его выявления органами публичной власти. Состав таких признаков, указывает суд, «может различаться, является оценочным», что может создавать предпосылки для злоупотреблений со стороны правоприменительных органов. Впрочем, в постановлении КС оговаривается, что изложенное не исключает отмены или редуцирования по инициативе законодателя изъятий из запрета на картельные соглашения, так и, напротив, расширения сферы действия предусмотренного законом иммунитета «на основе экономической или иной целесообразности».
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев (ЛДПР), занимавший до 2021 г. пост генерального директора АО «Специализированный застройщик «Кошелев-проект Самара», на просьбу «Ведомостей» прокомментировать решение КС ответил, что его комментарии будут некорректными, и предложил обратиться в компанию. «Ведомости» направили запрос.
КС полностью поддержал позицию антимонопольщиков и арбитражных судов по подобным спорам, сообщила «Ведомостям» предприниматель, юрист, бизнес-консультант, эксперт по госзакупкам Анастасия Дегтеревская. «Это сигнал о единой политике всех госорганов. Беда только в том, что внимание контролеров привлекают лишь многомиллионные дела, в то время как картельные сговоры существуют и в гораздо меньших масштабах. И страдают от них не только и не столько бюджет, сколько добросовестные участники рынка госзакупок», – пояснила она.
Председатель коллегии адвокатов KGBP, адвокат Евгений Курбалов назвал решение КС долгожданным, так как от него зависели позиции ФАС в целом. По его словам, если бы суд принял противоположное по смыслу решение, ФАС пришлось бы пересматривать свои подходы к выявлению картелей на торгах. «Могу сказать, что оспариваемая заявителями норма действительно учитывает исключительно формальные признаки и позволяет выявлять нарушения антимонопольного законодательства без исследования фактических обстоятельств», – считает Курбалов. Он добавил, что можно взять навскидку несколько действующих споров между бизнесом и ФАС, очень похожих на рассматриваемый пример, «где, напротив, действия службы кроме как неприкрытым давлением на бизнес назвать будет нельзя».
Партнер юридической фирмы Landmark Евгений Митин сказал «Ведомостям», что благодаря постановлению КС ФАС получила в свое распоряжение еще одну позицию, которая защитит ее в случае обжалования штрафов, а подходы по выявлению картелей на торгах пересмотрены не будут. «Наиболее верным было бы вести речь о том, что суды должны исследовать все обстоятельства и исключительно при наличии доказательств устанавливать фактическую подконтрольность юридических лиц, так как наложение штрафа с использованием строго формального подхода неверно», – пояснил Митин.