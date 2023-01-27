Конституционный суд разберется в деле самарских девелоперов

Конституционный суд разберется в деле самарских девелоперовФАС оштрафовала двух претендентов на госконтракт за то, что они принадлежали одному лицу
Конституционный суд РФ 26 января рассмотрит дело о проверке конституционности ч. 8 ст. 11 и п. 1 ч. 1 ст. 17 закона о защите конкуренции. Поводом послужили жалобы АО «Специализированный застройщик «Кошелев-проект Самара» и АО «Кошелев-проект», которые считают незаконным привлечение их к ответственности антимонопольными службами по «формальным» признакам. В 2020 г. управление ФАС по Самарской области оштрафовала компании за сговор. Оба предприятия участвовали в конкурсе на строительство двух школ и нескольких дорог.
ФАС счел, что принадлежащие одному лицу компании только формально между собой конкурировали. Согласно позиции надзорного органа, после минимального снижения цены один из них отказывался от борьбы – соответственно, оставшееся предприятие в аукционе выигрывало. Компании подавали документы с общего IP-адреса и заверяли одной электронной подписью. ФАС оштрафовала «Кошелев-проект Самара» и «Кошелев-проект» на 138 млн руб.