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Конституционный суд разберется в деле самарских девелоперов

ФАС оштрафовала двух претендентов на госконтракт за то, что они принадлежали одному лицу
Яна Суринская
Оспорить решения в суде компаниям не удалось / vk.com/koshelevpro

Конституционный суд РФ 26 января рассмотрит дело о проверке конституционности ч. 8 ст. 11 и п. 1 ч. 1 ст. 17 закона о защите конкуренции. Поводом послужили жалобы АО «Специализированный застройщик «Кошелев-проект Самара» и АО «Кошелев-проект», которые считают незаконным привлечение их к ответственности антимонопольными службами по «формальным» признакам. В 2020 г. управление ФАС по Самарской области оштрафовала компании за сговор. Оба предприятия участвовали в конкурсе на строительство двух школ и нескольких дорог.

ФАС счел, что принадлежащие одному лицу компании только формально между собой конкурировали. Согласно позиции надзорного органа, после минимального снижения цены один из них отказывался от борьбы – соответственно, оставшееся предприятие в аукционе выигрывало. Компании подавали документы с общего IP-адреса и заверяли одной электронной подписью. ФАС оштрафовала «Кошелев-проект Самара» и «Кошелев-проект» на 138 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных