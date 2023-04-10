В МВФ предупредили о рисках начала долговых кризисов в 40 бедных странах

В МВФ предупредили о рисках начала долговых кризисов в 40 бедных странахМожно было бы начать прощать им долги, как в 1990-е, но сейчас это вряд ли возможно
Риски долговых кризисов в наименее развитых странах (НРС) продолжают расти из-за последствий пандемии COVID-19 и шоков на товарных рынках вследствие конфликта на Украине, указывается в апрельском докладе Международного валютного фонда (МВФ).
По оценкам организации, в декабре прошлого года 28 из 69 стран с низким уровнем доходов были на грани долгового кризиса, а 12 уже вошли в него (конкретные государства фонд не назвал). Для предотвращения долговых кризисов НРС может потребоваться международный пакет мер поддержки, сопоставимый по масштабам с инициативой по снижению долгов беднейших стран (инициатива Heavily Indebted Poor Countries, HIPC), которая была запущена в 1996 г. Всемирным банком (ВБ) и МВФ, допускают авторы доклада.
В период с 2007 по 2015 г. отношение госдолга к ВВП в НРС в среднем не превышало 40%, но с 2016 г. оно превысило это значение. В 2019–2020 гг. объемы госдолга резко ускорили рост на фоне пандемии COVID-19, и к концу 2021 г. его средний объем по странам с низким уровнем доходов составил 53% ВВП. В конце 1994 г., до реализации инициативы HIPC, средний долг по НРС оценивался в 72% ВВП.