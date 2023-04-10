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В МВФ предупредили о рисках начала долговых кризисов в 40 бедных странах

Можно было бы начать прощать им долги, как в 1990-е, но сейчас это вряд ли возможно
Антон Козлов
При сохранении текущих неблагоприятных условий в мировой экономике риски неплатежей могут реализоваться в большинстве НРС / Mohamed al-Sayaghi / Reuters

Риски долговых кризисов в наименее развитых странах (НРС) продолжают расти из-за последствий пандемии COVID-19 и шоков на товарных рынках вследствие конфликта на Украине, указывается в апрельском докладе Международного валютного фонда (МВФ).

По оценкам организации, в декабре прошлого года 28 из 69 стран с низким уровнем доходов были на грани долгового кризиса, а 12 уже вошли в него (конкретные государства фонд не назвал). Для предотвращения долговых кризисов НРС может потребоваться международный пакет мер поддержки, сопоставимый по масштабам с инициативой по снижению долгов беднейших стран (инициатива Heavily Indebted Poor Countries, HIPC), которая была запущена в 1996 г. Всемирным банком (ВБ) и МВФ, допускают авторы доклада.

В период с 2007 по 2015 г. отношение госдолга к ВВП в НРС в среднем не превышало 40%, но с 2016 г. оно превысило это значение. В 2019–2020 гг. объемы госдолга резко ускорили рост на фоне пандемии COVID-19, и к концу 2021 г. его средний объем по странам с низким уровнем доходов составил 53% ВВП. В конце 1994 г., до реализации инициативы HIPC, средний долг по НРС оценивался в 72% ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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