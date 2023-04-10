Эксперты РАН оценили потенциал роста экономики в ближайшие 15 лет

Эксперты РАН оценили потенциал роста экономики в ближайшие 15 летДля выхода на траекторию в 3% рост инвестиций должен составить 5–7% в год
Потенциал роста российской экономики в долгосрочном периоде (до 2035 г.) ограничен 1%. Факторы, которые способствовали высоким темпам развития ранее, исчерпаны, а стимулирующие меры бюджетной, денежно-кредитной и курсовой политики краткосрочны. К такому выводу пришли эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН в статье «Стратегия экономического развития России – 2035: пути преодоления долгосрочной стагнации». Чтобы переломить тренд, необходимо искать потенциал с опорой на внутренний рынок и вкладываться, например, в такие отрасли, как сельское хозяйство, легковой транспорт, строительство жилья.
Последние 10 лет экономический рост фактически определялся темпами увеличения экспорта, отмечают эксперты: среднегодовая динамика ВВП была около 1% при росте поставок на 2,5% ежегодно. В период 1999–2008 гг. высокие темпы развития основывались на высоком росте инвестиций – это происходило за счет быстро растущих экспортных доходов, которые позволяли наполнять спрос в условиях укрепляющегося рубля. После преодоления кризиса 2008–2009 гг. российская экономика вышла на более низкие темпы роста, что было связано со стагнацией внешнеэкономических доходов и исчерпанием возможностей по стимулированию спроса из-за ослабления рубля.