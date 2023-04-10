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Эксперты РАН оценили потенциал роста экономики в ближайшие 15 лет

Для выхода на траекторию в 3% рост инвестиций должен составить 5–7% в год
Анастасия Бойко
Максим Туманов для Ведомостей

Потенциал роста российской экономики в долгосрочном периоде (до 2035 г.) ограничен 1%. Факторы, которые способствовали высоким темпам развития ранее, исчерпаны, а стимулирующие меры бюджетной, денежно-кредитной и курсовой политики краткосрочны. К такому выводу пришли эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН в статье «Стратегия экономического развития России – 2035: пути преодоления долгосрочной стагнации». Чтобы переломить тренд, необходимо искать потенциал с опорой на внутренний рынок и вкладываться, например, в такие отрасли, как сельское хозяйство, легковой транспорт, строительство жилья.

Последние 10 лет экономический рост фактически определялся темпами увеличения экспорта, отмечают эксперты: среднегодовая динамика ВВП была около 1% при росте поставок на 2,5% ежегодно. В период 1999–2008 гг. высокие темпы развития основывались на высоком росте инвестиций – это происходило за счет быстро растущих экспортных доходов, которые позволяли наполнять спрос в условиях укрепляющегося рубля. После преодоления кризиса 2008–2009 гг. российская экономика вышла на более низкие темпы роста, что было связано со стагнацией внешнеэкономических доходов и исчерпанием возможностей по стимулированию спроса из-за ослабления рубля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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