Эксперты РАН оценили потенциал роста экономики в ближайшие 15 лет

Последние 10 лет экономический рост фактически определялся темпами увеличения экспорта, отмечают эксперты: среднегодовая динамика ВВП была около 1% при росте поставок на 2,5% ежегодно. В период 1999–2008 гг. высокие темпы развития основывались на высоком росте инвестиций – это происходило за счет быстро растущих экспортных доходов, которые позволяли наполнять спрос в условиях укрепляющегося рубля. После преодоления кризиса 2008–2009 гг. российская экономика вышла на более низкие темпы роста, что было связано со стагнацией внешнеэкономических доходов и исчерпанием возможностей по стимулированию спроса из-за ослабления рубля.