Эксперты по-прежнему ждут спада ВВП в 2023 году

Эксперты по-прежнему ждут спада ВВП в 2023 годуЭкономика сократится на 1–1,5%, считают аналитики АКРА
ВВП России может сократиться в 2023 г. на 1–1,5%, несмотря на улучшение ключевых предпосылок, в том числе связанных с внешней торговлей и влиянием бюджетных расходов, следует из обновленного макропрогноза АКРА (есть у «Ведомостей»). При этом с апреля возможен рост экономики в квартальном выражении, считают эксперты. В 2024 г., по оценкам аналитиков, ВВП России вырастет на 0,8–1,8%, а в 2025 г. – на 0,4–1,6%.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников отметил, что динамика ВВП в этом году будет «однозначно положительной». Министерство представит прогноз социально-экономического развития в апреле. По словам министра, в документе будет улучшена оценка по ВВП, инвестициям и реальным доходам. Согласно действующему прогнозу, в 2023 г. экономика снизится на 0,8%, в 2024–2025 гг. – вырастет на 2,6%. По оценкам ЦБ, рост ВВП в этом году будет в диапазоне от минус 1% до плюс 1%. В январе МВФ неожиданно улучшил прогноз по экономике России в 2023 г. – со спада на 2,3% до роста на 0,3%.