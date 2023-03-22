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Эксперты по-прежнему ждут спада ВВП в 2023 году

Экономика сократится на 1–1,5%, считают аналитики АКРА
Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

ВВП России может сократиться в 2023 г. на 1–1,5%, несмотря на улучшение ключевых предпосылок, в том числе связанных с внешней торговлей и влиянием бюджетных расходов, следует из обновленного макропрогноза АКРА (есть у «Ведомостей»). При этом с апреля возможен рост экономики в квартальном выражении, считают эксперты. В 2024 г., по оценкам аналитиков, ВВП России вырастет на 0,8–1,8%, а в 2025 г. – на 0,4–1,6%.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников отметил, что динамика ВВП в этом году будет «однозначно положительной». Министерство представит прогноз социально-экономического развития в апреле. По словам министра, в документе будет улучшена оценка по ВВП, инвестициям и реальным доходам. Согласно действующему прогнозу, в 2023 г. экономика снизится на 0,8%, в 2024–2025 гг. – вырастет на 2,6%. По оценкам ЦБ, рост ВВП в этом году будет в диапазоне от минус 1% до плюс 1%. В январе МВФ неожиданно улучшил прогноз по экономике России в 2023 г. – со спада на 2,3% до роста на 0,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных