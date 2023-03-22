Эксперты по-прежнему ждут спада ВВП в 2023 году

Ранее министр экономического развития Максим Решетников отметил, что динамика ВВП в этом году будет «однозначно положительной». Министерство представит прогноз социально-экономического развития в апреле. По словам министра, в документе будет улучшена оценка по ВВП, инвестициям и реальным доходам. Согласно действующему прогнозу, в 2023 г. экономика снизится на 0,8%, в 2024–2025 гг. – вырастет на 2,6%. По оценкам ЦБ, рост ВВП в этом году будет в диапазоне от минус 1% до плюс 1%. В январе МВФ неожиданно улучшил прогноз по экономике России в 2023 г. – со спада на 2,3% до роста на 0,3%.