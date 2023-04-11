Эксперты назвали шесть ключевых причин изменения рождаемости

Ученые тестировали зависимость специального показателя – суммарного коэффициента рождаемости (СКР) – от разного рода экономических и социальных факторов. Исследование показало, что сильнее всего СКР реагирует на крупные макроэкономические шоки. В частности, такие, как кризисы 2008 и 2014 гг., пандемия коронавируса. Вклад этого фактора в изменение рождаемости эксперты ВШЭ и ДВФУ оценили в 31% (возникновение стрессов в экономике понижает СКР).