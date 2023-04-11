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Эксперты назвали шесть ключевых причин изменения рождаемости

Больше всего на показатель влияют макроэкономические шоки
Ярослава Костенко
Программа материнского капитала показала, что господдержка вносит достаточно значимый вклад в повышение уровня рождаемости в России / Максим Стулов / Ведомости

Самое сильное влияние на рождаемость в России оказывают стрессы в экономике, следует из совместного доклада экспертов НИУ ВШЭ и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) «Исследование динамики рождаемости в России: эконометрический подход» (презентация есть у «Ведомостей»).

Ученые тестировали зависимость специального показателя – суммарного коэффициента рождаемости (СКР) – от разного рода экономических и социальных факторов. Исследование показало, что сильнее всего СКР реагирует на крупные макроэкономические шоки. В частности, такие, как кризисы 2008 и 2014 гг., пандемия коронавируса. Вклад этого фактора в изменение рождаемости эксперты ВШЭ и ДВФУ оценили в 31% (возникновение стрессов в экономике понижает СКР).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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