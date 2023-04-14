Реальные доходы населения вырастут в этом году на 3,4%Это будет происходить на фоне роста зарплат и снижения инфляции, считают в Минэке
Минэкономразвития улучшило прогноз по динамике реальных доходов населения в 2023 г. с 1,6% в сентябрьской версии прогноза до 3,4%, сообщил журналистам представитель министерства. Оценка по реальным зарплатам (за вычетам инфляции) также скорректирована вверх – с 2,6 до 5,4%.
В номинальном выражении Минэк ожидает роста заработных плат на уровне 10,9%, доходов – на 9,2%, сообщил представитель. Доля фонда оплаты труда в ВВП вырастет с 21,5% в 2022 г. до 23,4% в этом году, а к 2026 г. достигнет 24%, отметили в министерстве.
Как отметил глава министерства Максим Решетников в ходе расширенной коллегии ведомства, росту зарплат будут способствовать низкая безработица и конкуренция за кадры. «Значительную роль в поддержке доходов населения играют решения президента в социальной сфере. Это адресная помощь семьям с детьми, индексация минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, пенсий, социальных пособий и льгот», – отметил министр.
Инфляция (оказывает влияние на рост реальных доходов и зарплат) составит в конце этого года 5,3%, сообщил министр.
В 2024 и 2025 гг. реальные доходы вырастут на 2,6%, в 2027 г. – на 2,7%, сообщил представитель Минэка. Реальные зарплаты увеличатся на 2,8% в 2024-2025 гг., на 2,5% – в 2026 г., добавил он.
Среднегодовой уровень безработицы, согласно прогнозу, будет на рекордно низких уровнях – 3,5% с 2023 по 2026 г.
Уровень безработицы в феврале текущего года опустился до рекордных 3,5%, следует из данных Росстата. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, предыдущий минимум был зафиксирован в январе 2023 г. (3,6%). По данным статведомства, безработными в феврале 2023 г. считались 2,6 млн человек.
Среди мер, которые будут оказывать поддержку росту доходов, в том числе рост довольствия военнослужащих, новые ежемесячные выплаты для семей с детьми от 8 до 17 лет, предоставление помощи в рамках нового инструмента жилищных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, индексация ПМ, пенсий неработающих пенсионеров (на 10%) и МРОТа выше инфляции и средних темпов роста зарплат, указал представитель.
В России сохраняется повышенный спрос на работников, это тоже будет приводить к росту зарплат, отмечает он. При этом «говорить, что у нас глобальный дефицит труда, нельзя, это локальные проблемы», поясняет представитель. Профильные органы власти принимают меры для решения этого вопроса, добавил собеседник.
Ранее президент России Владимир Путин говорил, что в этом году реальные заработные платы россиян в среднем должны вырасти на 3–5%, а реальные располагаемые доходы – на 2–3%. Рост доходов населения является «задачей номер один» для государства, подчеркнул президент. В 2022 г. номинальные зарплаты не успевали расти теми же темпами, что и инфляция, достигшая 17%, отметил глава государства.
В феврале Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дополнительно проиндексировать МРОТ на 10% с 1 января 2024 г. С учетом уже запланированного увеличения МРОТ вырастет на 18,5% до 19 242 руб., отметил он.
По данным Росстата, в прошлом году зарплаты россиян в номинальном выражении выросли на 12,6% до 64 191 руб., в реальном (с исключением инфляции) – сократились на 1%. Реальные располагаемые доходы населения (скорректированные на инфляцию и за вычетом обязательных платежей) уменьшились на 1%.