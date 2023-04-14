Газета
Экономика

Реальные доходы населения вырастут в этом году на 3,4%

Это будет происходить на фоне роста зарплат и снижения инфляции, считают в Минэке
Анастасия Бойко
Андрей Гордеев / Ведомости

Минэкономразвития улучшило прогноз по динамике реальных доходов населения в 2023 г. с 1,6% в сентябрьской версии прогноза до 3,4%, сообщил журналистам представитель министерства. Оценка по реальным зарплатам (за вычетам инфляции) также скорректирована вверх – с 2,6 до 5,4%.

В номинальном выражении Минэк ожидает роста заработных плат на уровне 10,9%, доходов – на 9,2%, сообщил представитель. Доля фонда оплаты труда в ВВП вырастет с 21,5% в 2022 г. до 23,4% в этом году, а к 2026 г. достигнет 24%, отметили в министерстве.

Как отметил глава министерства Максим Решетников в ходе расширенной коллегии ведомства, росту зарплат будут способствовать низкая безработица и конкуренция за кадры. «Значительную роль в поддержке доходов населения играют решения президента в социальной сфере. Это адресная помощь семьям с детьми, индексация минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, пенсий, социальных пособий и льгот», –  отметил министр.

Инфляция (оказывает влияние на рост реальных доходов и зарплат) составит в конце этого года 5,3%, сообщил министр.

В 2024 и 2025 гг. реальные доходы вырастут на 2,6%, в 2027 г. – на 2,7%, сообщил представитель Минэка. Реальные зарплаты увеличатся на 2,8% в 2024-2025 гг., на 2,5% – в 2026 г., добавил он.

Среднегодовой уровень безработицы, согласно прогнозу, будет на рекордно низких уровнях – 3,5% с 2023 по 2026 г.

Уровень безработицы в феврале текущего года опустился до рекордных 3,5%, следует из данных Росстата. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, предыдущий минимум был зафиксирован в январе 2023 г. (3,6%). По данным статведомства, безработными в феврале 2023 г. считались 2,6 млн человек.

Среди мер, которые будут оказывать поддержку росту доходов, в том числе рост довольствия военнослужащих, новые ежемесячные выплаты для семей с детьми от 8 до 17 лет, предоставление помощи в рамках нового инструмента жилищных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, индексация ПМ, пенсий неработающих пенсионеров (на 10%) и МРОТа выше инфляции и средних темпов роста зарплат, указал представитель.

В России сохраняется повышенный спрос на работников, это тоже будет приводить к росту зарплат, отмечает он. При этом «говорить, что у нас глобальный дефицит труда, нельзя, это локальные проблемы», поясняет представитель. Профильные органы власти принимают меры для решения этого вопроса, добавил собеседник.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что в этом году реальные заработные платы россиян в среднем должны вырасти на 3–5%, а реальные располагаемые доходы – на 2–3%. Рост доходов населения является «задачей номер один» для государства, подчеркнул президент. В 2022 г. номинальные зарплаты не успевали расти теми же темпами, что и инфляция, достигшая 17%, отметил глава государства.

В феврале Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дополнительно проиндексировать МРОТ на 10% с 1 января 2024 г. С учетом уже запланированного увеличения МРОТ вырастет на 18,5% до 19 242 руб., отметил он.

По данным Росстата, в прошлом году зарплаты россиян в номинальном выражении выросли на 12,6% до 64 191 руб., в реальном (с исключением инфляции) – сократились на 1%. Реальные располагаемые доходы населения (скорректированные на инфляцию и за вычетом обязательных платежей) уменьшились на 1%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных