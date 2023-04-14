Минэк ждет роста экономики в этом году на 1,2%Оценка по росту ВВП на следующий год снижена с 2,6 до 2%
Минэкономразвития улучшило прогноз по российской экономике в 2023 г. со спада на 0,8% (в сентябрьском прогнозе) до роста на 1,2%, сообщил министр Максим Решетников в ходе расширенной коллегии ведомства.
«Экономика продолжает восстанавливаться. Оцениваем темп роста ВВП в этом году на уровне 1,2%. К 2026 г. он ускорится почти до 3%. Главным образом – за счет восстановления потребительского спроса», – отметил министр.
Основной вклад в рост экономики, по словам Решетникова, внесет восстановление потребительского спроса после спада в 2022 г. Способствовать этому будет ожидаемый рост доходов населения, отметил министр. Спрос будет восстанавливаться и по мере нормализации у населения склонности к сбережению, и по мере роста потребительского кредитования, добавил он.
Прогноз по росту ВВП в следующем году снижен с 2,6 до 2%. В 2025 г. показатель вырастет на 2,6% (как и в предыдущем прогнозе), в 2026 г. – на 2,8%, сообщил журналистам представитель Минэка. Номинальный ВВП в 2023 г. составит 157,8 трлн руб., добавил он.
Прогноз роста ВВП реалистичный, отметил Решетников. Одновременно с подготовкой прогноза в правительстве создана система мониторинга рисков. В ее фокусе – риски рецессии мировой экономики, ужесточения санкционного давления, дефицита на рынке труда, роста издержек при перестройке логистики, указал министр.
Прогноз внесен в правительство, его рекомендовано использовать для подготовки проекта бюджета, сообщил представитель Минэка. По его словам, сейчас идут обсуждения с Минфином в части расчета бюджетных показателей.
Улучшению прогноза способствовали отчетные данные за прошлый год – в IV квартале спад экономики продолжил замедляться, пояснил представитель министерства. «Мы видим позитивную динамику, лучше ожиданий, в начале этого года – ВВП с исключением сезонности продолжает расти. Также мы видим улучшение динамики по потребительскому спросу по оперативным данным», – сообщил представитель ведомства.
В феврале ЦБ улучшил оценку по ВВП России в 2023 г. Банк России вместо спада на 1–4% ожидает динамику в диапазоне от -1% до +1%.
В апреле также Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту экономики России в этом году с 0,3 до 0,7%. При этом в следующем году на рост ВВП будут давить снижающиеся цены на энергоносители, поэтому по итогам 2024 г. показатель вырастет только на 1,3% (это на 0,8 п. п. ниже январского прогноза организации), ждут в фонде.
По данным Росстата, в прошлом году экономика снизилась на 2,1%. В IV квартале 2022 г. ВВП сократился на 2,7% в годовом выражении после снижения на 3,5% в третьем. Пик спада пришелся на апрель - июнь (-4,5%), в январе - марте был рост на 3%. С исключением сезонного фактора последние два квартала 2022 г. наблюдался рост ВВП на уровне 0,5%.
Инфляция
Инфляция на конец года прогнозируется на уровне 5,3% (предыдущий прогноз – 5,5%), отметил Решетников. По его словам, более низкой инфляции будет способствовать заморозка индексации тарифов ЖКХ (была преждевременно проведена в декабре прошлого года. – «Ведомости»).
С 2024 г. она вернется к таргету ЦБ в 4%, отметил представитель министерства. По данным Росстата, инфляция в марте 2023 г. составила 3,51% в годовом выражении после 10,99% в феврале. Это происходит на фоне высокой базы прошлого года (в марте 2022 г. инфляция в годовом выражении ускорилась до 16,69%).
Инфляция может умеренно ускориться во втором полугодии 2023 г., пояснил представитель министерства. Она достигнет самого низкого уровня в ближайшие месяцы с учетом эффекта базы, потом постепенно будет возрастать, к концу следующего года выйдет к 4%.
Нефть и промпроизводство
Цена на нефть Brent будет снижаться на всем прогнозном горизонте, ожидают в Минэкономразвития: в 2023 г. она составит 80,7 $/барр., в 2024 г. – 75,7 $/барр., в 2025 г. – 71,9 $/барр., в 2026 г. – 70,6 $/барр. В прогнозе представлен прогноз мировой цены Brent, который прогнозируется исходя из фьючерсные цен и ожиданий международных аналитиков, пояснил журналистам представитель Минэка.
В рамках сценарных условий предусмотрен отход от индикатора цены марки Urals – для прогноза использовалась оценка экспортной контрактной цены по данным ФТС, пояснил федеральный чиновник.
Среднегодовой курс рубля, согласно прогнозу, будет ослабевать и составит 76,5 руб./$ в 2023 г., 76,8 – в 2024 г., 77,6 – в 2025 г., 78,8 – в 2026 г.
Экспорт российских товаров будет постепенно восстанавливаться – с $465,9 млрд в 2023 г. до $505,1 млрд в 2026 г. Импорт тоже будет расти с $313,8 млрд до $362,7 млрд. По данным ФТС, экспорт из России в 2022 г. в денежном выражении увеличился на 19,9% до $591,5 млрд, а импорт – снизился на 11,7%, составив $259 млрд.
По нефтегазовому экспорту в 2023 г. возможен спад в физическом выражении, что связано с объявленным добровольным сокращением нефтедобычи, при этом ненефтегазовый экспорт будет восстанавливаться, но спад прошлого года не будет полностью компенсирован, пояснил представитель министерства.
Рост инвестиции в основной капитал в 2023 г. замедлится до 0,5% с 4,6% в 2022 г., отметил Решетников. По словам министра, в прошлом году инвестиции поддержали за счет бюджета, в этом году рост должен продолжиться за счет частной инициативы.
С 2024 г. темпы роста инвестиций ускорятся и составят в среднем 3,2% в 2024 г., 3,7% – в 2025 г., 4,5% – в 2026 г., сообщил представитель министерства. По его словам, основной вклад будет вносить транспортно-логистический комплекс – это связано с перестройкой инфраструктуры в направлении дружественных стран.
В Минэке отметили, что в прогноз заложено постепеннее восстановление инвестиционного импорта, роста вложений естественных монополий, инвестиций из ФНБ. Сдерживающим фактором роста будет высокая база прошлого года.
Промпроизводство вырастет на 0,2% в 2023 г., в 2024-2026 гг. – в среднем на 2,8%, сообщил представитель министерства. Сельхозпроизводство сократится на 3,4% в этом году с учетом рекордного урожая прошлого года, со следующего года ежегодный рост будет на уровне 2%, добавил он.
Прибыль организаций в этом году снизится, это будет связано со снижением мировых цен, что отразится на сырьевых и энергетических компаниях, отметил представитель министерства. «По сальдированному финансовому результату компаний ожидаем рост на 0,8% после спада на 8,5% в 2022 г., далее рост будет на уровне 6%», – добавил он.
Спрос и восстановление
Потребительский спрос будет расти на прогнозном горизонте за счет роста доходов и снижения нормы сбережений, сообщил представитель. Розничный товарооборот вырастет в этом году на 5,3%, рост потребления платных услуг – на 3,5%, в дальнейшем рост закладывается 3,5 и 2,5% соответственно, уточнил собеседник.
По словам представителя министерства, драйверами восстановления экономики станут строительство и отрасли, направленные на внутренний спрос из-за замещения импорта, – IT и связь, финансы, наука. С 2024 г. – также промышленность и сельское хозяйство (в 2023 г. отрицательный вклад сельского хозяйства).