Минэк ждет роста экономики в этом году на 1,2%

В апреле также Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту экономики России в этом году с 0,3 до 0,7%. При этом в следующем году на рост ВВП будут давить снижающиеся цены на энергоносители, поэтому по итогам 2024 г. показатель вырастет только на 1,3% (это на 0,8 п. п. ниже январского прогноза организации), ждут в фонде.