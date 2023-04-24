Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%

По итогам заседания 17 марта Банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку без изменений – на этом уровне она держится с сентября прошлого года. Решение ЦБ было ожидаемым: только один из 16 опрошенных «Ведомостями» аналитиков допускал ее повышение. Баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания СД, говорилось в пресс-релизе Банка России по итогам заседания. Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности. А ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски, отметил регулятор.