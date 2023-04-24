Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%От снижения ставки удерживают бюджетные риски, от повышения – дезинфляционные из-за роста импорта
Совет директоров (СД) Банка России на ближайшем заседании 28 апреля оставит ключевую ставку без изменений – на уровне 7,5% годовых, следует из консенсус-прогноза опрошенных «Ведомостями» аналитиков. Один из 20 экспертов допускает ее повышение на 50 б. п., еще один экономист считает маловероятным, но не исключает повышения на 25 б. п.
По итогам заседания 17 марта Банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку без изменений – на этом уровне она держится с сентября прошлого года. Решение ЦБ было ожидаемым: только один из 16 опрошенных «Ведомостями» аналитиков допускал ее повышение. Баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания СД, говорилось в пресс-релизе Банка России по итогам заседания. Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности. А ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски, отметил регулятор.