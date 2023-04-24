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Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%

От снижения ставки удерживают бюджетные риски, от повышения – дезинфляционные из-за роста импорта
Анастасия Бойко
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина / Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров (СД) Банка России на ближайшем заседании 28 апреля оставит ключевую ставку без изменений – на уровне 7,5% годовых, следует из консенсус-прогноза опрошенных «Ведомостями» аналитиков. Один из 20 экспертов допускает ее повышение на 50 б. п., еще один экономист считает маловероятным, но не исключает повышения на 25 б. п.

По итогам заседания 17 марта Банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку без изменений – на этом уровне она держится с сентября прошлого года. Решение ЦБ было ожидаемым: только один из 16 опрошенных «Ведомостями» аналитиков допускал ее повышение. Баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания СД, говорилось в пресс-релизе Банка России по итогам заседания. Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности. А ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски, отметил регулятор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных