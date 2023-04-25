Кабмин отозвал проект о правилах уплаты НДФЛ для работающих из-за рубежа

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, которые разработал Минфин, планировалось расширить понятие доходов от источников в Российской Федерации. В частности, предлагалось считать такими доходами деятельность в российском сегменте интернета. «В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу», – уточнил представитель правительства. По словам двух источников «Ведомостей», инициатива не отклоняется – документ будет доработан и внесен заново. В частности, говорит один из собеседников, планируется уточнить формулировки, касающиеся налогообложения доходов, полученных за счет деятельности на зарубежных площадках, таких, как YouTube, Instagram (входит в Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), TikTok и так далее. В текущей редакции эта идея была сформулирована слишком расплывчато.