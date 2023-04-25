Кабмин отозвал проект о правилах уплаты НДФЛ для работающих из-за рубежа

Кабмин отозвал проект о правилах уплаты НДФЛ для работающих из-за рубежаТекст потребовал технической доработки, поправки переформулируют и представят заново
В правительстве решили отозвать из Госдумы законопроект об уточнении правил уплаты НДФЛ для работающих из-за рубежа, сообщил представитель кабмина. Предложение нового регулирования было представлено парламенту накануне, 24 апреля.
Согласно поправкам в Налоговый кодекс, которые разработал Минфин, планировалось расширить понятие доходов от источников в Российской Федерации. В частности, предлагалось считать такими доходами деятельность в российском сегменте интернета. «В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу», – уточнил представитель правительства. По словам двух источников «Ведомостей», инициатива не отклоняется – документ будет доработан и внесен заново. В частности, говорит один из собеседников, планируется уточнить формулировки, касающиеся налогообложения доходов, полученных за счет деятельности на зарубежных площадках, таких, как YouTube, Instagram (входит в Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), TikTok и так далее. В текущей редакции эта идея была сформулирована слишком расплывчато.
Согласно законопроекту, предполагалось, что если при выполнении работ используются российские домены, сетевые адреса или серверы, то доходы от такой деятельности будут облагаться подоходным налогом в России (считаться от источника РФ) при соблюдении хотя бы одного из трех условий. В частности, если физлицо было налоговым резидентом России (т. е. исполнитель находился в стране больше половины года), или если доходы получены на счет в российском банке, или источник выплаты (заказчик) – это российская организация или индивидуальный предприниматель.
Спустя несколько часов после внесения законопроекта в Госдуму Минфин выпустил пресс-релиз, где специально разъяснялось, что налоговые поправки, предусматривающие применение 30%-ной ставки НДФЛ при дистанционной работе в российском сегменте интернета, не будут затрагивать сотрудников, которые работают по трудовым договорам. Для них действующие налоговые условия никак не меняются. Законопроект еще дорабатывается на площадке правительства, предупреждал тогда Минфин.
Сейчас, если, например, веб-дизайнер, нерезидент России, из-за рубежа исполнил заказ для российской компании, он не платит налог, поскольку этот доход не считается полученным от деятельности в РФ, говорил «Ведомостям» руководитель налоговой практики адвокатского бюро ЕПАМ Сергей Калинин. По его мнению, этот пробел в законодательстве и планировалось закрыть – российский сегмент интернета с точки зрения полученных доходов планируется приравнять к территории России, уточнил он.
Ставка НДФЛ для резидентов РФ составляет 13% или 15% с доходов свыше 5 млн руб. в год. Нерезиденты, то есть граждане, находящиеся в течение года более шести месяцев за пределами России, платят подоходный налог в размере 30% от источников в нашей стране.
Судя по тексту законопроекта, если для выполнения работ был использован не российский сегмент интернета, т. е., например, YouTube или Instagram, то такие доходы налогообложению не подлежат, даже если средства поступили, например, за демонстрацию рекламы от российской компании, обращал внимание Калинин.
Источник «Ведомостей» заверил, что эта «лазейка» также будет закрыта – блогеры, работающие за рубежом и размещающие контент на иностранных площадках, но получающие вознаграждение из России, также подпадут под российское налоговое законодательство и с их доходов будет удержан НДФЛ. Другой собеседник, близкий к правительству, подтвердил, что такой подход будет реализован. По его словам, этот принцип уже предполагается действующей редакцией законопроекта, но ее планируется скорректировать и более четко сформулировать это положение.
В Ассоциации блогеров и агентств (АБА) инициативу Минфина поддержали. Закон выглядит логичным и ожидаемым, отметил представитель объединения. По его словам, если блогер получает доходы из России – то и налоги должны идти в Россию. Сейчас действительно существуют лазейки, которыми некоторые блогеры, переставшие быть налоговыми резидентами, активно пользуются, признал он. Например, блогер нерезидент России, но получает доходы на российский счет от российской компании и не легализует свой доход в стране, где он является налоговым резидентом, привел он пример.
Сам законопроект направлен на уменьшение оттока средств из России. И эта мера не кажется какой-то «драконовской», подчеркнул представитель Ассоциации. Если блогер, например, гражданин США, то он обязан платить налоги в американский бюджет вне зависимости от того, где был получен доход, напомнил собеседник. Это касается не только заработка, но и продажи недвижимости, акций, подарков и наследства.
Правда, пока не совсем понятно, каким образом ФНС будет отслеживать, легализовал ли блогер доход в другой стране, поинтересовался представитель АБА.