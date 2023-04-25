ЦБ определил льготы для банков при кредитовании проектов технологического суверенитета

Размер коэффициента будет зависеть от двух параметров: кредитного качества проекта и его значимости на основе критериев правительства. Эти критерии кабмин утвердил 15 апреля, разделив проекты по приоритету на первую и вторую группу. Для определения кредитного качества проект надо будет отнести к одной из двух таких групп. Внутри каждой группы будет три категории кредитного качества – базовая, высокая и максимальная, следует из презентации Чаговца. Согласно этой системе, минимальные понижательные коэффициенты при расчете величины кредитного риска, будут у проектов первой группы. В базовой, высокой и максимальной категории они составят 0,7/0,5/0,3x, у проектов во второй группе – 0,9/0,7/0,5x соответственно.