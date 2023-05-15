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В кабмине одобрили запрет на имитацию игровых автоматов на сайтах букмекеров

Визуализация запрещенного онлайн-казино может привести к зависимости
Ярослава Костенко
Сегодня серый сектор занимает от 15 до 20% рынка азартных игр / Евгений Разумный / Ведомости

Комиссия правительства по законодательной деятельности одобрила предложенный Минфином запрет на имитацию автоматов для азартных игр на сайтах участников отрасли (заключение на поправки есть у «Ведомостей»). В начале февраля этого года законопроект был принят Госдумой в первом чтении с условием его дальнейшей доработки к следующему рассмотрению. Согласованные кабмином поправки подразумевают, что букмекеры и тотализаторы не могут использовать визуальную символику казино и исключают рандомайзеры, где выигрыш определяется случайным образом с помощью оборудования или интернет-алгоритма. «Ведомости» направили запрос в Минфин.

Ведение бизнеса, связанного с азартными играми, в России с 2009 г. разрешено только в определенных зонах. Сегодня их четыре – «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Янтарная» в Калининградской области, «Красная Поляна» в Сочи и зона «Приморье», названная по региону расположения. В 2019 г. Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность премьер-министра, распорядился создать новую площадку в Ялте, но проект не был реализован. Онлайн-казино в стране незаконны – их должен блокировать Роскомнадзор. Только в 2021 г. регулятор ограничил более 64 000 таких ресурсов, подсчитали в RTM Group. Вне установленных законом площадок организовать можно только букмекерскую контору или тотализатор, для этого необходим статус юрлица и получение лицензии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных