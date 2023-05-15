В кабмине одобрили запрет на имитацию игровых автоматов на сайтах букмекеров

Ведение бизнеса, связанного с азартными играми, в России с 2009 г. разрешено только в определенных зонах. Сегодня их четыре – «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Янтарная» в Калининградской области, «Красная Поляна» в Сочи и зона «Приморье», названная по региону расположения. В 2019 г. Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность премьер-министра, распорядился создать новую площадку в Ялте, но проект не был реализован. Онлайн-казино в стране незаконны – их должен блокировать Роскомнадзор. Только в 2021 г. регулятор ограничил более 64 000 таких ресурсов, подсчитали в RTM Group. Вне установленных законом площадок организовать можно только букмекерскую контору или тотализатор, для этого необходим статус юрлица и получение лицензии.