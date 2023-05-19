МРОТ с 2024 года начнут повышать опережающими инфляцию темпами

МРОТ с 2024 года начнут повышать опережающими инфляцию темпамиЭто поможет повысить уровень благосостояния граждан, считают в правительстве
В последующие годы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличиваться опережающими темпами, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания коллегии Министерства труда и социальной защиты РФ.
«Мы приняли решение, и такое решение было поддержано и президентом, и председателем правительства. Решение о том, что и во все и в последующие года минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами», – сказала она.
Скоро будет сформирован федеральный бюджет на 2024-2026 гг., напомнила Голикова, добавив, что в связи с этим «нужно определяться» с мерами поддержки населения. Она также добавила, что по решению президента Владимира Путина с 1 января 2024 г. МРОТ будет проиндексирован на 18,5% и составит 19 242 руб. Благодаря этому зарплаты увеличатся у 4,8 млн россиян.
6 марта в Госдуму внесли законопроект о повышении МРОТа на 3000 руб. с 1 января 2024 г. Ранее, в начале текущего года, Путин поручил правительству в 2023 г. обеспечить повышение МРОТа «с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране».
В декабре 2022 г. Путин подписал закон об установлении МРОТа на уровне 16 242 руб. на 2023 г. – это на 6,3% выше прошлого года. В рамках закона предполагалось, что МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке и его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, МРОТ – один из важных инструментов в поддержке благосостояния населения. Его повышение в совокупности с мерами социальной поддержки поможет снизить уровень бедности в стране.
Ранее Росстат сообщал, что число граждан с доходами ниже границы бедности в 2022 г. составило 15,3 млн человек (10,5% от всего населения) – это минимальный показатель за всю историю наблюдений (ведутся с 1992 г.). Однако ситуация в разных регионах отличается, подчеркнула вице-премьер, шкала варьируется от 4,5% в Санкт-Петербурге до 30,5% в Ингушетии. Федеральная граница бедности в 2022 г. составила 13 545 руб., но она варьируется от региона к региону. До 2021 г. в качестве критерия использовалась величина прожиточного минимума, базирующаяся на стоимости потребительской корзины на текущий момент. Позже она стала рассчитываться как 44,2% от значения медианного среднедушевого дохода за год, предшествующий году установления величины прожиточного минимума.
Вице-премьер добавила, что по итогам 2022 г. Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия, Коми, Оренбургская область и Ненецкий автономный округ не достигли показателей по снижению бедности. А в Ингушетии, Хакасии, Адыгее и Туве зафиксирован ее рост.
«МРОТ, с одной стороны, больше влияет на зарплаты в бюджетном секторе, но с другой, он является триггером, который подтягивает общий уровень зарплат в стране. В нынешних условиях есть некая конкуренция между бюджетным сектором и небюджетным сектором – изменение зарплат в одном приводит к изменению зарплат в другом», – отметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.
Не стоит ждать радикальных перемен, предупредил он, но как «один из факторов» общего уровня повышения благосостояния населения «это работает».