Газета
Экономика

МРОТ с 2024 года начнут повышать опережающими инфляцию темпами

Это поможет повысить уровень благосостояния граждан, считают в правительстве
Ярослава Костенко
Евгений Разумный / Ведомости

В последующие годы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличиваться опережающими темпами, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания коллегии Министерства труда и социальной защиты РФ.

«Мы приняли решение, и такое решение было поддержано и президентом, и председателем правительства. Решение о том, что и во все и в последующие года минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами», – сказала она.

Скоро будет сформирован федеральный бюджет на 2024-2026 гг., напомнила Голикова, добавив, что в связи с этим «нужно определяться» с мерами поддержки населения. Она также добавила, что по решению президента Владимира Путина с 1 января 2024 г. МРОТ будет проиндексирован на 18,5% и составит 19 242 руб. Благодаря этому зарплаты увеличатся у 4,8 млн россиян.

Голикова анонсировала запуск реестра нуждающихся граждан в 2024 году

6 марта в Госдуму внесли законопроект о повышении МРОТа на 3000 руб. с 1 января 2024 г. Ранее, в начале текущего года, Путин поручил правительству в 2023 г. обеспечить повышение МРОТа «с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране».

В декабре 2022 г. Путин подписал закон об установлении МРОТа на уровне 16 242 руб. на 2023 г. – это на 6,3% выше прошлого года. В рамках закона предполагалось, что МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке и его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, МРОТ – один из важных инструментов в поддержке благосостояния населения. Его повышение в совокупности с мерами социальной поддержки поможет снизить уровень бедности в стране.

Ранее Росстат сообщал, что число граждан с доходами ниже границы бедности в 2022 г. составило 15,3 млн человек (10,5% от всего населения) – это минимальный показатель за всю историю наблюдений (ведутся с 1992 г.). Однако ситуация в разных регионах отличается, подчеркнула вице-премьер, шкала варьируется от 4,5% в Санкт-Петербурге до 30,5% в Ингушетии. Федеральная граница бедности в 2022 г. составила 13 545 руб., но она варьируется от региона к региону. До 2021 г. в качестве критерия использовалась величина прожиточного минимума, базирующаяся на стоимости потребительской корзины на текущий момент. Позже она стала рассчитываться как 44,2% от значения медианного среднедушевого дохода за год, предшествующий году установления величины прожиточного минимума.

Ранее по теме: Увеличение МРОТ с 1 января 2024 года затронет 4,8 млн россиян

Вице-премьер добавила, что по итогам 2022 г. Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия, Коми, Оренбургская область и Ненецкий автономный округ не достигли показателей по снижению бедности. А в Ингушетии, Хакасии, Адыгее и Туве зафиксирован ее рост.

«МРОТ, с одной стороны, больше влияет на зарплаты в бюджетном секторе, но с другой, он является триггером, который подтягивает общий уровень зарплат в стране. В нынешних условиях есть некая конкуренция между бюджетным сектором и небюджетным сектором – изменение зарплат в одном приводит к изменению зарплат в другом», – отметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Не стоит ждать радикальных перемен, предупредил он, но как «один из факторов» общего уровня повышения благосостояния населения «это работает».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных