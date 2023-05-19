МРОТ с 2024 года начнут повышать опережающими инфляцию темпами

Ранее Росстат сообщал, что число граждан с доходами ниже границы бедности в 2022 г. составило 15,3 млн человек (10,5% от всего населения) – это минимальный показатель за всю историю наблюдений (ведутся с 1992 г.). Однако ситуация в разных регионах отличается, подчеркнула вице-премьер, шкала варьируется от 4,5% в Санкт-Петербурге до 30,5% в Ингушетии. Федеральная граница бедности в 2022 г. составила 13 545 руб., но она варьируется от региона к региону. До 2021 г. в качестве критерия использовалась величина прожиточного минимума, базирующаяся на стоимости потребительской корзины на текущий момент. Позже она стала рассчитываться как 44,2% от значения медианного среднедушевого дохода за год, предшествующий году установления величины прожиточного минимума.