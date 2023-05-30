Минтруд анонсировал шесть блоков мер для повышения рождаемости

Отдельно выделена группа «Демографическая зима» с наименьшим потенциалом для восстановления рождаемости. В нее вошли 29 регионов – в основном из Центрального и Северо-западного федеральных округов. Среди них, например, Белгородская, Калининградская, Калужская, Кировская, Ленинградская, Липецкая, Мурманская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская и Архангельская области, а также Республики Карелия, Коми и Мордовия. В совокупности здесь проживают 8,1 млн женщин от 15 до 49 лет, 44% из них состоят в браке, на каждую 1 000 приходится 18,7 абортов, а рожают они в основном одного ребенка. Особенности этих субъектов заключаются в том, что здесь преобладают женщины 30-34 лет. В группе регионов процент бедности составляет 11% при средней зарплате в 42 458 руб.