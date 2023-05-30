Минтруд анонсировал шесть блоков мер для повышения рождаемости

Минтруд анонсировал шесть блоков мер для повышения рождаемостиНаиболее эффективноуже запущенные инструменты сработали в «Сибирских региона роста» и на Кавказе
Минтруд разрабатывает дополнительные меры по повышению рождаемости, сообщила первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина в ходе форума «Демография и семейная политика – 2030: опора на традиционные ценности». Они будут направлены на повышение доходов семей, их жилищных условий, а также упростят совмещение работы с заботой о ребенке.
Новые инструменты разделены на шесть блоков, следует из презентации Минтруда, представленной Баталиной.
Региональные меры. Они включают проведение оценки субъектами России демографического потенциала, формирование линейки годового числа рождений на 2023-25 гг., утверждение локальных программ по повышению рождаемости.
Повышение уровня жизни семей и их доходов – прежде всего, на уровне комплексной федеральной политики. Для граждан с высокой семейной нагрузкой необходимо развивать формы занятости, позволяющие совмещать работу с выполнением семейных обязанностей, уточняется презентации.
Улучшение жилищных условий семей с детьми. Основной мерой может стать развитие арендного жилья, так как ипотека создает значительную финансовую нагрузку и приводит к снижению уровня жизни семей с детьми, отмечается в материалах.
Совершенствование инструментов, позволяющих совмещать профессиональные и семейные обязанности. Повышение доступности и качества услуг присмотра и ухода за детьми способствует быстрому возвращению к трудовой деятельности работников с семейными обязанностями, говорится в презентации.
Развитие мер, стимулирующих рождение третьих и последующих детей. Для этого необходимо закрепить единый статус многодетной семьи и базовый перечень гарантий для многодетных семей, отмечается в презентации.
Формирование в обществе установок на повышение значимости института семьи и брака, укрепление традиционных семейных ценностей. Это в том числе современные социальные технологии, социальная реклама, онлайн-проекты, культурно-просветительские мероприятия.
Ситуация в регионах
Новые инструменты будут связаны с региональными особенностями. Минтруд проанализировал эффективность мер поддержки рождаемости на уровне субъектов и сделал выводы о неоднородности результатов. Ведомство выделило несколько региональных кластеров и проранжировало их в зависимости от темпов рождаемости.
Согласно материалам, наибольший эффект уже задействованные демографические меры оказали в двух кластерах:
«Сибирские регионы роста», в который вошли пять субъектов – Республика Алтай, Тыва, Хакасия, Бурятия и Саха. Здесь живут более 750 000 женщин от 15 до 49, из них 39% замужем. Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста составляет 30,8. В субъектах преобладают женщины 30-34 лет, средний возраст рождения находится на отметке 20-24 года, а в семьях чаще всего воспитываются двое детей. Уровень бедности в регионе составляет 20,4% при среднемесячной зарплате в 52 757 руб.
«Кавказ», где насчитывается 2 млн фертильных женщин, половина из которых состоят в браке. Здесь высока доля семей с тремя и более детьми, отмечает Минтруд в презентации. Первый раз местные жительницы в среднем рожают в 20-25 лет. Уровень бедности составляет 17,2%, а средняя зарплата – 32 581 руб.
Ограниченный результат в приросте населения дают финансовые меры в экономически стабильных регионах, отметила Баталина. Под эту категорию попадают два кластера:
«Столичные агломерации» (Санкт-Петербург, Москва и область), в которых насчитывается 6,9 млн женщин фертильного возраста. В браке состоят 37% из них, а на каждую 1000 женщин зарегистрировано 10,1 абортов. Здесь высока доля тех, у кого нет детей, а первые рождения происходят в среднем в 27 лет. Процент бедности не превышает 6%, а получают сотрудники в среднем 84 356 руб. в месяц.
«Регионы ресурсной стабильности», куда вошли Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Тюменская область. В этих субъектах зарегистрировано 986 224 женщин от 15 до 49 лет. В браке из них состоят 43%, а число абортов на 1 000 составляет 23. Чаще всего в местных семьях по двое детей, а первого рожают в среднем в 25-26 лет. Уровень бедности здесь находится на отметке 9,9% при средней зарплате в 95 292 руб.
Существующие меры поддержки не дали эффекта снижения среднего возраста рождения в трех группах:
«Поволжье», где проживают 3,7 млн фертильных женщин, 47% из которых замужем. На каждую 1000 местных жительниц в фертильном возрасте приходится 19 абортов. В Татарстане и Башкирии часто можно встретить женщин без детей, в Марий Эл, Удмуртии и Чувашии – с двумя и тремя, а в Пензенской и Самарской областях – с одним, отмечает Минтруд. Первое рождение в среднем происходит в 25-29 лет. Бедность здесь находится на уровне 10,8%. В среднем работники получают 39 791 руб. в месяц.
«Юг России», куда вошли Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский края, Республики Калмыкия, Крым и город Севастополь. В этих регионах 4,7 млн женщин фертильного возраста. В браке состоят 47%, на каждую 1000 жительниц зарегистрировано 13,8 абортов. Среди особенностей этих территорий Минтруд выделяет, что доли бездетных женщин и матерей двух детей здесь равны. Первенец в среднем появляется, когда маме 25-28 лет. Уровень бедности на юге значится на отметке 12,1%, а средняя зарплата – 39 081 руб.
В группе под названием «Уральская и Зауральская Россия» объединены Чукотский АО, Алтайский, Хабаровский, Пермский, Забайкальский, Приморский, Красноярский и Камчатский края, а также Еврейская АО, Амурская, Иркутская, Курганская, Кемеровская, Магаданская, Новосибирская, Омская, Томская, Оренбургская, Сахалинская, Свердловская и Челябинская области. В этих регионах насчитывается 8,3 млн фертильных женщин, 41% из которых стоят в браке. Число абортов на каждую 1 000 местных жительниц – 19,2. Первенца в среднем рожают в 25-29 лет. В основном здесь по одному ребенку в семье. Уровень бедности составляет 20,1%, а средняя номинальная зарплата – 59 857 руб. в месяц.
Отдельно выделена группа «Демографическая зима» с наименьшим потенциалом для восстановления рождаемости. В нее вошли 29 регионов – в основном из Центрального и Северо-западного федеральных округов. Среди них, например, Белгородская, Калининградская, Калужская, Кировская, Ленинградская, Липецкая, Мурманская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская и Архангельская области, а также Республики Карелия, Коми и Мордовия. В совокупности здесь проживают 8,1 млн женщин от 15 до 49 лет, 44% из них состоят в браке, на каждую 1 000 приходится 18,7 абортов, а рожают они в основном одного ребенка. Особенности этих субъектов заключаются в том, что здесь преобладают женщины 30-34 лет. В группе регионов процент бедности составляет 11% при средней зарплате в 42 458 руб.
По словам Баталиной, каждый кластер в силу своих особенностей требует особых демографических мер. Например, на Кавказе необходимо поддерживать многодетные семьи, которых там больше всего, а в мегаполисах – прорабатывать инструменты, которые помогут совмещать работу и семейные обязанности. Регионы уже разработали линейки годового числа рождений на 2023-2025 гг. и до 1 июля совместно с Минтрудом должны утвердить демографические программы, которые позволят обеспечить выполнение показателя, отметила Баталина в ходе выступления.
Что поможет
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в «тяжелом положении с точки зрения демографии».
У демографии «нет волшебных палочек», способных быстро запустить те или иные процессы, отметила директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина. Поэтому уменьшение абсолютного числа женщин детородного возраста будет влиять на снижение рождаемости. «Меры поддержки важны, но демографические процессы по результатам очень медленные. Очевидное достоверное изменение, которое будет устойчивым и надежным, и продолжающимся только лет через 30 может наступить», – добавила она, уточнив, что любые меры поддержки не окажут должного влияния без экономических подъемов.
У регионов нет специалистов, способных качественно провести такой анализ, подчеркнул в беседе с «Ведомостями» демограф Алексей Ракша. Эксперт упомянул, что помогал некоторым субъектам составлять демографические программы. По его словам, эти программы, «как обычно, наполнены множеством мелких или символических мер, не имеющих прямого отношения к демографии, а качество расчетов обычно удручающе низкое».
По словам Ракши, снижение рождаемости происходит по нескольким причинам: из-за сдвигов срока выдачи маткапитала на второго ребенка в 2013-2015 гг. и 2017 г., спада реальных располагаемых доходов населения с конца 2014 г., виртуализации жизни как общемирового фактора, переноса основной части маткапитала на первого ребенка в 2020 г., начала СВО и выросшего тренда на «родильный туризм за рубеж».
Положительное влияние на рождаемость могли бы оказать субсидирование аренды и меры по улучшению ухода за детьми, считает демограф. При этом в исследовании Минтруда они не детализированы и не ясен масштаб финансирования, отмечает эксперт.
Хотя демографическая ситуация различается между регионами, самые дорогие меры поддержки рождаемости не могут быть переложены на уровень региональных бюджетов, заявил экономист Александр Исаков. Наиболее дорогими, на его взгляд, являются меры по созданию массива социального арендного жилья и налогового режима, который одновременно повышал доходы семей с детьми, но не снижал стимулы к занятости.
Одной из распространенных моделей такой поддержки являются налоговые вычеты на трудовой доход, которые зависят от числа детей, говорит Исаков. Если доплата устанавливается как процент от совокупного трудового дохода семьи с лимитом, то стоимость такой меры составляет порядка 200 млрд руб. в год.